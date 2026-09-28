Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Σήμερα, Κριέ, οι τόνοι είναι ανεβασμένοι από το πρωί και αντιπαραθέσεις προκύπτουν αρκετά εύκολα. Αφιλτράριστα λόγια και έντονες απαντήσεις σού δημιουργούν εκνευρισμό. Ίσως το να δώσεις περισσότερο πόνο στα της δουλειάς και να προχωρήσεις κάποια δημιουργικά πλάνα που έχεις να είναι μια καλή λύση, μιας και από σήμερα αυτό το κομμάτι σου ανεβαίνει σημαντικά. Και με το φλερτ γίνεσαι πιο άμεσος και διεκδικητικός στο άτομο που σ’ ενδιαφέρει. Από το απόγευμα και μετά, τα οικονομικά μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Είναι σημαντικό να τσεκάρεις υποχρεώσεις που τρέχουν, ενώ αν είσαι σε φάση που περιμένεις να σου γυρίσουν δανεικά και θέλεις να τα ζητήσεις, κάν’ το με ψυχραιμία.

Ταύρος



Ταύρε, η μέρα ξεκινά με ένταση και με μια διάθεση να δώσεις λίγη παραπάνω από την ενέργειά σου σε παρασκηνιακά ζητήματα και διάφορα που έχεις μάθει το τελευταίο διάστημα. Οι τόνοι στη δουλειά ανεβαίνουν απότομα και δεν έχεις ιδιαίτερη διάθεση να συγκρατηθείς στις απαντήσεις που θα δώσεις. Από την άλλη, το κλίμα στο σπίτι αλλάζει και οι ρυθμοί αυξάνονται σημαντικά. Από το απόγευμα και μετά βγαίνεις μπροστά. Κινείσαι πιο άμεσα. Αυτό που χρειάζεται να προσέξεις είναι η ένταση που έχεις, καθώς εκφράζεται πολύ άμεσα. Σε πιάνει ένα πείσμα και επιμένεις στο πώς πρέπει να γίνουν κάποιες δουλειές, ενώ οι τόνοι με τους υπόλοιπους τις οικογένειας ανεβαίνουν και είναι δύσκολο να το διαχειριστείς με ψυχραιμία.

Δίδυμοι



Δίδυμε, τα πράγματα είναι κάπως περίεργα σήμερα. Υπάρχει ένταση στην παρέα και κάποιες συζητήσεις ξεφεύγουν. Από την άλλη, εσύ έχεις κάποια πλάνα που θέλεις να προχωρήσεις, όμως σχόλια που ακούς σε προβληματίζουν και σε ζορίζουν να τα βάλεις σε διαφορετική σειρά. Κινείσαι όμως αρκετά δυναμικά και άμεσα στο πώς θα βρεις λύσεις από σήμερα, αν και θέλει να προσέξεις την υπερανάλυση και την υπερβολή. Από το απόγευμα και μετά, παίρνεις απόσταση και θέλεις να ξεκουραστείς. Υπάρχουν όμως παρασκηνιακά ζητήματα που σε ζορίζουν και σου προκαλούν εκνευρισμό.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε, τα πράγματα στη δουλειά είναι αρκετά τεταμένα και χρειάζεται από την πλευρά σου να είσαι λίγο πιο προσεκτικός στο πώς απαντάς και αντιδράς σε σχόλια που μπορεί να ακούσεις. Είσαι σε μια αμυντική φάση και μπορεί να ξεφύγει το πράγμα. Από σήμερα τα οικονομικά μπαίνουν στο επίκεντρο. Κυνηγάς ευκαιρίες για να αυξήσεις το εισόδημά σου, αλλά είναι σημαντικό να προσέξεις λίγο παραπάνω και κάποια έξοδα. Από το απόγευμα και μετά αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει ένταση στην παρέα ή σε ομάδες με τις οποίες μπορεί να έχεις και οικονομικές δοσοληψίες. Καλό είναι να κρατήσεις ήπιους τόνους, αν και δεν είσαι πρόθυμος γι’ αυτό. Ειδικά αν σου χρωστάνε χρήματα.

Λέων



Λέοντα, οι διαφορές που έχεις με τους άλλους φαίνονται από το πώς εξελίσσονται οι συζητήσεις που κάνεις. Οι διαφωνίες ανεβάζουν τους τόνους και δημιουργούν μια αίσθηση αντιπαλότητας. Εσύ από σήμερα παίρνεις σημαντικά τα πάνω σου και περνάς σε μια πιο πρακτική εφαρμογή των πλάνων σου. Καλό είναι να προσέξεις την κούραση. Από το απόγευμα και μετά, αυτή η μαχητικότητα που βγάζεις στα της δουλειάς μεταφράζεται εύκολα ως καθαρός ανταγωνισμός, επομένως καλό είναι να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου, χωρίς να αφήσεις τα πλάνα σου στη μέση. Υπάρχει αρκετή ένταση και οι απαιτήσεις σου ίσως είναι λίγο υπερβολικές. Δεν το βλέπεις, αλλά μπορεί να σ’ το πουν οι άλλοι. Άκουσέ τους.

Παρθένος



Παρθένε, κάποιες δεύτερες σκέψεις που κάνεις ενεργοποιούν ανασφάλειες σήμερα και σε κάνουν πιο αμυντικό και πιο άμεσο στις αντιδράσεις σου. Είναι καλύτερο να κρατήσεις την παρατηρητική σου στάση και να το πάρεις πιο ψύχραιμα, παρά να απαντήσεις σε ό,τι ακούς. Γιατί αυτό σου είναι πιο εύκολο. Ωστόσο, από σήμερα ξεκινά με προπαρασκευαστική περίοδος και κάποια πλάνα σου μπαίνουν σε ροή, χωρίς να ανακοινώσεις κάτι. Μια προετοιμασία που ξεκινά και που θα χρειαστεί αρκετή από την ενέργειά σου. Από το απόγευμα και μετά δώσε βάση σε διαπραγματεύσεις, αλλά και στο πώς βλέπεις κάποια πράγματα. Σε πιάνει πείσμα και μια τάση να προσπαθήσεις να επιβάλεις όρους και απόψεις, αλλά δεν θα δουλέψει ιδιαίτερα.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ, από το πρωί είσαι σε μια φάση που προσπαθείς να καταλάβεις γιατί υπάρχει αυτή η ένταση στην ατμόσφαιρα και σε συζητήσεις που γίνονται. Οι τόνοι είναι ιδιαίτερα ανεβασμένοι και ο τρόπος που αντιδράς σε όλο αυτό κάνει σαφές το ότι έχεις ενοχληθεί. Κάποια σχόλιά σου ρίχνουν λάδι στη φωτιά, γι’ αυτό έχε λίγο τον νου σου. Από σήμερα είσαι πιο ενεργός σε δραστηριότητες που αφορούν ομάδες. Από το απόγευμα και μετά, κάποιες κινήσεις που παρατηρείς σε προβληματίζουν, αλλά θα ήταν καλό να προσέξεις το πώς θα το θίξεις. Στα οικονομικά, προσοχή σε έξοδα, αλλά και σε κάποιες συμφωνίες που έχεις στα σκαριά. Παίζει να επιβληθούν όροι που δεν σου αρέσουν, οπότε κάποιες συζητήσεις θα χρειαστεί να ξαναγίνουν.

Σκορπιός



Σκορπιέ, ένα έντονο παρασκήνιο δημιουργεί συζητήσεις, αλλά και σενάρια που δεν σ’ αφήνουν να ηρεμήσεις. Τα μαθαίνεις και είναι καλό να αποφύγεις έντονες συζητήσεις που θα ανεβάσουν τους τόνους. Γενικά, μέσα στη μέρα καλό είναι να είσαι περισσότερο παρατηρητής. Στη δουλειά οι ρυθμοί αυξάνονται από σήμερα και γίνεσαι πιο απότομος στο κομμάτι της διεκδίκησης. Ωστόσο, προσοχή σε ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Από το απόγευμα και μετά οι τόνοι ανεβαίνουν με τους γύρω σου και ίσως εκεί να παρατηρήσεις και το πρώτο περίεργο περιστατικό. Απόφυγε τις παρορμητικές αποφάσεις και το να έρθεις σε κατά μέτωπο επίθεση με τους άλλους για να επιβάλεις με το ζόρι τη γνώμη σου.

Τοξότης



Τοξότη, οι τόνοι με φίλους αλλά και στενούς συνεργάτες ανεβαίνουν αρκετά και θεωρείς πως ήρθε η στιγμή να πεις κι εσύ κάποια πράγματα ως έχουν. Ο τρόπος σου όμως είναι αρκετά ευθύς κι αυτό δεν θα μπορέσουν να το διαχειριστούν εύκολα οι άλλοι. Οπότε καλό είναι να έχεις τον νου σου για το πού πρέπει να το κόψεις. Από την άλλη, από σήμερα αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις κάποια θέματα και γίνεσαι πιο άμεσος και μαχητικός στο πώς θα τα διαχειριστείς. Από το απόγευμα και μετά, στη δουλειά υπάρχει φόρτος και μια ένταση που δεν σ’ αφήνει να χαλαρώσεις και να διαχειριστείς τα όσα πρέπει να γίνουν με ψυχραιμία. Πεισμώνεις σε υποδείξεις και αντιδράς έντονα.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερε, μέσα από έντονες συζητήσεις που κάνεις μέσα στη μέρα ξεκαθαρίζεις τη θέση σου και μπαίνεις στη διαδικασία βάλεις τα δικά σου όρια σε ορισμένα ζητήματα. Είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός στις λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις, γιατί από την ένταση μπορεί να φανείς επιθετικός με τον τρόπο σου. Από σήμερα, οι εσωτερικές διεργασίες, αλλά και οικονομικά θέματα φαίνεται να απασχολούν περισσότερο, γι’ αυτό ίσως και να τα κυνηγήσεις περισσότερο. Από το απόγευμα και μετά, στα προσωπικά οι τόνοι ανεβαίνουν και ο τρόπος που εκφράζεις τη δυσαρέσκειά σου σε κάποια θέματα μπορεί να γίνει λόγος αντιπαράθεσης. Γίνεσαι έντονος και αρκετά άμεσος σε όσα λες. Μήπως πρέπει να δεις τι είναι αυτό που τριγκάρει τις ανασφάλειές σου;

Υδροχόος



Υδροχόε, σήμερα η μέρα ξεκινά με περίεργη διάθεση. Από το πρωί είσαι σε μια φάση που μπαίνεις σε συζητήσεις με ανεβασμένους τόνους και θέλεις να εκφράσεις κάποια πράγματα παραπάνω. Έχεις τα νεύρα σου, είναι η αλήθεια, και μπορεί να γίνεις κάπως πιο έντονος απέναντι σε άτομα που θα σε αμφισβητήσουν. Κι αυτό είναι σημαντικό να το προσέξεις, καθώς από σήμερα το κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις γίνεται έντονο. Από το απόγευμα και μετά, περίεργες συμπεριφορές που αρχίζεις να παρατηρείς σε επηρεάζουν συναισθηματικά και κάπου πεισμώνεις και θέλεις να απαντήσεις. Καλό είναι να το αποφύγεις, για να γλιτώσεις και πιθανές ρήξεις. Επίσης, το να δείξεις το ποιος έχει το πάνω χέρι σε καταστάσεις θα αυξήσει τις πιθανότητες αντιπαραθέσεων.

Ιχθύες



Ιχθύ, από τη μία είσαι πιο παρατηρητικός σήμερα και από την άλλη κρατιέσαι να μη μιλήσεις με τα όσα βλέπεις να συμβαίνουν. Ορισμένα σκηνικά είναι σαν να σε προκαλούν να το κάνεις. Από την άλλη, είναι και τα οικονομικά –ειδικά το κομμάτι συζητήσεων ή συμφωνιών–, που θέλει πιο προσεκτικό χειρισμό. Οι ρυθμοί στη δουλειά και την καθημερινότητα ανεβαίνουν από σήμερα, οπότε χρειάζεται να οργανωθείς καλύτερα. Από το απόγευμα και μετά, αυτές οι συζητήσεις γενικεύονται και αντιλαμβάνεσαι πως το κλίμα εντείνεται σημαντικά. Ειδικά σε θέματα που αφορούν τη δουλειά και τον τρόπο που θα γίνουν τα πράγματα οι τόνοι ανεβαίνουν και υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα. Απόφυγε παρασκηνιακές επαφές, αλλά και σχόλια που μπορεί να παρεξηγηθούν.