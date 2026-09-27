Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 101-96:Πέμπτο σερί Σούπερ Καπ για τους «Ερυθρόλευκους»

Μετά από ένα απίστευτο παιχνίδι στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός λύγισε με σκορ 101-96 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη σεζόν, σηκώνοντας το τρόπαιο του Super Cup.Ο ΠΑΟΚ έκανε τα πάντα, ανέτρεψε μια διαφορά που έφτασε στους 21 πόντους, αλλά στο φινάλε, ο Μοντέρο ήταν ψύχραιμος και οι Πειραιώτες επικράτησαν με 101-96.

Ο Εμπάι Εντιάι έγινε παράγοντας στον αγώνα με 7 συνεχόμενους πόντους για να ανεβάσει τη διαφορά στο +13 (81-68). Ο Φόστερ έδωσε λύσεις για τον ΠΑΟΚ, με τον Καλάθη να εκτελεί από μακριά για το 83-75, αλλά ο Φουρνιέ πέτυχε σερί καλάθια για να δώσει προβάδισμα ασφαλείας για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ όμως, ήταν «πολύ σκληρός για να πεθάνει». Με νέα τρίποντα του Όσμαν και του Φόστερ έκανε το 92-87, και με 2/2 βολές του Τούρκου μείωσε στους 3 (92-89). Ο Φουρνιέ έβαλε μεγάλο καλάθι για το 94-89, με τον Αλεξάντερ να απαντάει με 2/2 βολές και να μειώνει στον πόντο. Ο Μοντέρο έκανε το 96-93, ο Καλάθης αστόχησε δύο φορές από το τρίποντο και ο Δομινικανός έκανε το 98-93 με 2/2 βολές. Ο Φόστερ έβαλε νέο τρίποντο για το 98-96, ο Μοντέρο ευστόχησε εκ νέου στις βολές, με τον Όσμαν να αστοχεί στο τρίποντο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-17, 50-36, 74-65, 101-96

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ (0/5 σουτ, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 25 (6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 8 (1/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα), Χολ 12 (5/6 δίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γουορντ 2, Μοντέρο 20 (1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 9/11 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νετζήπογλου, Εντιάι 9 (4/6 δίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ), Φουρνιέ 19 (7/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Μήτρου-Λονγκ 11 (3/5 τρίποντα), Όσμαν 15 (4/11 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αλεξάντερ 15 (4/5 δίποντα, 7/8 βολές, 8 ριμπάουντ), Περσίδης 10 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Καλάθης 11 (3/9 τρίποντα, 6 ασίστ), Ταϊρί 2, Χάτζινς 11 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φόστερ 18 (3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Μουρ 3