Λαβρόφ: Υπό όρους η μεταβίβαση των S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα

Η Μόσχα εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η έγκρισή της και ότι ο αποδέκτης θα πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε τη συγκεκριμένη θέση σε συνάντηση με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Θα εξετάσουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό». Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας περιέγραψε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί η υποψήφια χώρα-αποδέκτης. Τόνισε την ανάγκη η χώρα αυτή να δρα με υπευθυνότητα και να διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Όπως εξήγησε, αυτό θα διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός δεν θα παραχωρηθεί σε άλλη τοποθεσία, κάτι που χαρακτήρισε ως ζήτημα υψίστης σημασίας. Η επιμονή του Λαβρόφ σε αυτό το σημείο πηγάζει από την πάγια απαίτηση της Μόσχας για εγγυήσεις ότι τα συστήματα S-400, αν ποτέ φύγουν από την Τουρκία, δεν θα μεταφερθούν αλυσιδωτά σε κάποια χώρα η οποία θα τα παραδώσει τελικά στην Ουκρανία. Ανέφερε ότι ευρωπαϊκά κράτη έχουν αγοράσει εξοπλισμούς από αφρικανικά, ασιατικά, λατινοαμερικανικά και αραβικά έθνη, υπογράφοντας ρήτρες που απαγορεύουν την επανεξαγωγή, οι οποίες όμως παραβιάστηκαν με τελικό αποδέκτη το Κίεβο. Κατά συνέπεια, ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρές και δεσμευτικές εγγυήσεις στην περίπτωση των S-400, ώστε να αποτραπεί ένα παρόμοιο ενδεχόμενο.

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