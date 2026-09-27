Νεπάλ: Έξι αγνοούμενοι από χιονοστιβάδα σε βουνό

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι αγνοούνται στο Νεπάλ, αφού χιονοστιβάδα έπληξε την κατασκήνωση βάσης σε ένα απομακρυσμένο βουνό, όπου ορειβάτες και προσωπικό υποστήριξης ετοιμάζονταν για μια αποστολή, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Το χρονικό της κατάρρευσης



Σάρπα και προσωπικό κουζίνας, τοποθετούσαν σχοινιά και έστηναν σκηνές, στην κατασκήνωση βάσης του Χιμλούνγκ Χιμάλ στο κεντρικό Νεπάλ, για μια ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που επρόκειτο να φτάσει την 1η Οκτωβρίου, όταν ένας χείμαρρος από χιόνι και βράχους, κατρακύλησε στην πλαγιά του βουνού.

Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό συμβαίνει μόλις λίγες εβδομάδες έπειτα από την καταστροφική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, η οποία προκλήθηκε από τεράστια κατάρρευση παγετώνα και κατολίσθηση, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους και αφήνοντας περισσότερους από 5.000 αγνοούμενους.







Έκκληση για τον τουρισμό και ακραία καιρικά φαινόμενα



Το Νεπάλ, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, απευθύνει έκκληση στους διεθνείς επισκέπτες να μην ακυρώσουν τα ταξίδια τους παρά την καταστροφή.

Η χιονοστιβάδα της Κυριακής σημειώνεται ενώ βρίσκονται σε ισχύ προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε ορισμένα μέρη της ασιατικής χώρας. Το Εθνικό Ταμείο για τη Διατήρηση της Φύσης ανέστειλε πρόσφατα τις άδειες εισόδου στις προστατευόμενες περιοχές Αναπούρνα και Μανασλού, που φιλοξενούν μερικές από τις πιο δημοφιλείς πεζοπορικές διαδρομές του Νεπάλ,από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου λόγω έντονων βροχοπτώσεων.







Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους αγνοούμενους



Το βουνό Χιμλούνγκ Χιμάλ, με υψόμετρο 7.126 μέτρα, αποτελεί μέρος αυτής της περιοχής, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον έξι Νεπαλέζοι, που βρίσκονταν στην κατασκήνωση βάσης αγνοούνται, σύμφωνα με τον Μπαρούν Μπαντάρι, γενικό διευθυντή της Himalayan Holidays, της εταιρείας που διοργανώνει την αποστολή.

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε στο CNN.

«Μάθαμε σήμερα το πρωί ότι έξι ή επτά άτομα από το πλήρωμά μας αγνοούνται, αλλά δεν έχουμε επιβεβαιώσει ακόμη τον ακριβή αριθμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια χιονοστιβάδα στη συγκεκριμένη περιοχή. Το έδαφος είναι πολύ επίπεδο στην κατασκήνωση βάσης, οπότε είμαστε αρκετά ξαφνιασμένοι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, το βουνό είναι απρόβλεπτο».

Ο διάσημος ορειβάτης Μίνγκμα Γκιάλτζε Σέρπα, ιδιοκτήτης άλλης εταιρείας που διοργανώνει αποστολή στο βουνό, δήλωσε επίσης ότι δύο μέλη του προσωπικού κουζίνας της ομάδας του είναι μεταξύ των αγνοουμένων.

Δυσμενείς συνθήκες στις επιχειρήσεις διάσωσης



Ο Μπαντάρι ανέφερε ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τον Οργανισμό Τουρισμού του Νεπάλ, για να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο βουνό και καταβάλλει προσπάθειες για την αποστολή ελικοπτέρου διάσωσης στην κατασκήνωση βάσης. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις παραμένουν ισχυρές στην περιοχή και οι γραμμές επικοινωνίας είναι περιορισμένες λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας.

Η ομάδα Σέρπα, προσωπικό κουζίνας και γενικό πλήρωμα, είχε φτάσει με ασφάλεια στην κατασκήνωση βάσης στις 18 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας τρόφιμα και ορειβατικό εξοπλισμό. «Βρίσκονταν εκεί στήνοντας σκηνές, τοποθετώντας σχοινιά για την αναρρίχηση, παρακολουθώντας τις συνθήκες στο βουνό και ετοιμάζοντας την κουζίνα», πρόσθεσε ο Μπαντάρι.

Οι τοπικές Αρχές και ο Οργανισμός Τουρισμού του Νεπάλ, βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών.

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