Ηράκλειο: Δεκάδες μετανάστες έφτασαν στα νότια - Έκλεισαν ξανά το δρόμο στους Αθανάτους

Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφηκε σήμερα στα νότια του Ηρακλείου, καθώς βάρκα με περίπου 90 άτομα έφτασε στην περιοχή του Λέντα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται στο σύνολό τους για άνδρες , ενώ από τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο.

Περίπου στις 3 το μεσημέρι αναμένεται να μεταφερθούν στο πρώην «Ψυγείο» του λιμανιού, όπου θα παραμείνουν προσωρινά.

Την ίδια ώρα, το μεταναστευτικό προκαλεί νέες αντιδράσεις στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Σήμερα κάτοικοι των Αθανατών συγκεντρώθηκαν στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό, διαμαρτυρόμενοι για τον σχεδιασμό δημιουργίας δομής φιλοξενίας στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, την καταλληλότητα του χώρου και τα στοιχεία του φακέλου του ακινήτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: