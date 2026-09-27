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ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο μέσα στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης -Τι εξαφάνισαν οι γιατροί

μαζωνακης κολωνακι
clock 10:52 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Star φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα μέσα από το ιατρείο της προφυλακισμένης γιατρού λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ενδεχομένως, να έχουν εξαφανισθεί πειστήρια.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα ράφια του ιατρείου, φαίνονται αναλώσιμα υλικά. Μπουκαλάκια με φυσιολογικούς ορούς, γάζες, ακόμα και φλεβοκαθετήρες.

Η αυτοψία έγινε από την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου την επόμενη ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τι δεν εντοπίστηκε; Φιαλίδιο με αναισθητική ουσία.

Με δεδομένο ότι η νοσηλεύτρια ισχυρίζεται και επίσημα στις ανακριτικές αρχές ότι χορηγήθηκε στον τραγουδιστή μέθη από τη γιατρό, το ερώτημα που προκύπτει είναι, πού βρισκόταν αυτή η ουσία;

Γιατί δεν εντοπίστηκε στην αυτοψία;

Μήπως «εξαφανίστηκε», όπως και άλλα πειστήρια, με δεδομένο ότι οι εργαζόμενες στο ιατρείο παραδέχθηκαν τον καθαρισμό του δωματίου ελάχιστα λεπτά μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς»;

Μήπως τελικά ο καθαρισμός δεν ήταν μια τυπική διαδικασία, όπως λένε, αλλά μια προσπάθεια να εξαφανιστούν στοιχεία;

Δεν έχει εντοπιστεί ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας

Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, όμως, στην υπόθεση.

Ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας που είχε τοποθετηθεί στον τραγουδιστή, παραμένει εξαφανισμένος.

Η γιατρός επέμενε αρχικά ότι δεν πρόλαβε να τον τοποθετήσει, στη συνέχεια όμως, το πήρε πίσω και παραδέχτηκε ότι είχε ξεκινήσει η θεραπεία.

Για τη Δικαιοσύνη, πάντως, η απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων είναι ποινικό αδίκημα για όλους τους εμπλεκόμενους, και εδώ φαίνεται ότι πετάχτηκαν στα σκουπίδια πολλά πειστήρια, κατέληξε η δικαστική συντάκτρια του Star.

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