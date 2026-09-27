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Δεληβοριάς για Μαζωνάκη: "Δεν ήταν το καλό παιδί που υπακούει, τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας"

φοιβος
clock 10:00 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Φοίβος Δεληβοριάς παραχώρησε συνέντευξη στο pod.gr και μίλησε μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας πως δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να χαρακτηρίσει τον εκλιπόντα τραγουδιστή ως το «καλό παιδί που υπακούει».

 «Τον Μαζωνάκη δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να τον πει "το καλό παιδί" ή "το παιδί που υπακούει". Ήταν ο αδερφός, που τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας στη νυχτερινή ζωή. Δεν ήξερες τι θα γίνει, ήταν ένας Μικ Τζάγκερ το βράδυ που έβγαινε στη σκηνή. Τον είχα δει ζωντανά και ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα αυτό που συνέβαινε στο μαγαζί του, δεν θύμιζε την υπόλοιπη νύχτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχει και μερικά τραγούδια που τα θεωρώ και πάρα πολύ ωραία. Το "Οινόπνευμα Φτηνό" ή το "Ανήκω σε Εμένα". Αισθάνεσαι λες και τα έχει γράψει ο ίδιος. Λες και είναι βιωμένα πράγματα από τον ίδιο και τα λέει πραγματικά. Αυτό το έχουν μόνο οι λαϊκοί τραγουδιστές. Ο Καζαντζίδης το είχε πολύ, δεν είχε γράψει σχεδόν τίποτα από τα δικά του τραγούδια σε στίχο, αλλά αισθανόσουν ότι τα είχε ζήσει αυτός. Έτσι ήταν και ο Μαζώ, ήταν υπέροχος και θα θυμάμαι πάντα το τρακ του, είχε τρακ που μόνο οι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν, δηλαδή πριν βγει έτρεμε και μετά έλαμπε, ήταν έτοιμος για όλα».

@pod.gr Ο Φοίβος Δεληβοριάς θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως τον γνώρισε: έναν λαϊκό τραγουδιστή που σεβόταν την παράδοση, έκανε τα τραγούδια να ακούγονται σαν δικές του ιστορίες και στεκόταν στη σκηνή με απόλυτη ελευθερία. Στο νέο επεισόδιο "Ναυαγοί" μιλά ακόμη για τον Χατζιδάκι, την «Ταράτσα», τη μοναξιά, τη δημιουργία και το νέο είδος πίστης που αναζητά. 📍Full video στο ΥοuTube I link στο bio #iphone #mazo #mazwnakis #fyp #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - pod

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Φοίβος Δεληβοριάς
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