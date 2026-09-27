ΒΟΑΚ: Πού υπάρχουν σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης να βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εργοταξιακό καθεστώς, οι οδηγοί χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως στον ΒΟΑΚ, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα. Στο Λασίθι, παραμένει κλειστό το τμήμα του ΒΟΑΚ από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου, με τη διακοπή της κυκλοφορίας να έχει παραταθεί έως αύριο, Δευτέρα, στις 5 το απόγευμα.

Για οχήματα έως 12 τόνους, η κίνηση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση η διαδρομή είναι μέσω Παλαιάς Εθνικής, Λακωνίων και κόμβου Κριτσάς. Τα βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων οδηγούνται μέσω του Νότιου Οδικού Άξονα, από την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας–Βιάννου–Ηρακλείου.

Στα Χανιά, ενεργές είναι επίσης οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά–Γεωργιούπολη, όπου εφαρμόζεται στένωση των λωρίδων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου, λόγω εργασιών.

Οι οδηγοί που κινούνται στον ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα στα τμήματα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα, καλούνται να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, καθώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες μεταβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών.

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