Κρήτη: Τροχαίο μέσα στη νύχτα - Ζευγάρι εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στα Χανιά, στον δρόμο προς τον Στύλο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο πρανές του δρόμου.

Στο όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, το οποίο εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Οι δύο επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα τραυματισμένοι και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τους μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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