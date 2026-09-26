Οι Τυραννόσαυροι έκαναν περιπάτους περπατώντας όπως οι άνθρωποι

Ένα αρχαίο σύνολο αποτυπωμάτων που διατηρήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφερε στους επιστήμονες το πρώτο γνωστό ίχνος πορείας που ανήκει σε ενήλικο Τυραννόσαυρο Ρεξ δίνοντας στους παλαιοντολόγους μια σπάνια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν το τεράστιο ζώο.

Η ανακάλυψη που εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον Κέντ Χαπς καθηγητή φυσικών επιστημών σε λύκειο ο οποίος συμμετείχε εθελοντικά σε ανασκαφή απολιθωμάτων στη Βόρεια Ντακότα δείχνει ότι ο κορυφαίος θηρευτής πιθανότατα περπατούσε με έναν χαλαρό ρυθμό παρόμοιο με τον ανθρώπινο.

Το ίχνος εκτείνεται σε επτά μέτρα και η ακολουθία των τεσσάρων αποτυπωμάτων δείχνει ότι ο δεινόσαυρος κινούνταν με ταχύτητα μεταξύ 1,5 και 2 μέτρων το δευτερόλεπτο περίπου όσο ένας γρήγορος ανθρώπινος βηματισμός.

Παρότι στο παρελθόν έχουν βρεθεί μεμονωμένα αποτυπώματα ενήλικων T. rex, ένα ολοκληρωμένο ίχνος πορείας επέτρεψε στους ερευνητές να εξετάσουν για πρώτη φορά τη θέση των ποδιών και το μήκος του διασκελισμού του δεινοσαύρου.

«Τα οστά μάς λένε πάρα πολλά για αυτά τα ζώα, όμως τα αποτυπώματα καταγράφουν μια στιγμή συμπεριφοράς. Με ένα ίχνος πορείας μπορούμε πραγματικά να ακολουθήσουμε ένα ζώο καθώς μετακινούνταν στο τοπίο. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο για τον T. rex» εξήγησε ο Δρ. Τάιλερ Λάισον επικεφαλής επιμελητής παλαιοντολογίας σπονδυλωτών στο Μουσείο Επιστήμης & Επιστήμης στο Ντένβερ.

Ο Δρ. Πίτερ Φάλκινγχαμ καθηγητής παλαιοβιολογίας στο Liverpool John Moores University και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης σημείωσε ότι η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο στη μηχανική της βάδισης, καθώς οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεινόσαυροι κινούνταν διαφορετικά όπως ακριβώς συμβαίνει και στους ανθρώπους για παράδειγμα, τα νήπια σε σύγκριση με τους ενήλικες.

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Η ανακάλυψη

Ο Χαπς ανακάλυψε τα αποτυπώματα καθώς εξερευνούσε μια απότομη πλαγιά στον πλούσιο σε απολιθώματα σχηματισμό Hell Creek στη Βόρεια Ντακότα, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής υπό την ηγεσία του Δρ. Λάισον. Τα αποτυπώματα διατηρήθηκαν χάρη σε μια ασυνήθιστη γεωλογική διαδικασία: μαλακή λάσπη γέμισε τις κοιλότητες που άφηναν τα πόδια, προτού σκληρύνει μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, αφήνοντας τρίδακτυλα αποτυπώματα από ψαμμίτη να προεξέχουν από την πλαγιά.

Με μήκος περίπου ενός μέτρου το καθένα τα τεράστια αποτυπώματα αναγνωρίστηκαν ως αποτυπώματα ενήλικου T. rex λόγω του μεγέθους τους, του χαρακτηριστικού σχήματος με τρία δάχτυλα, των στενών γωνιών μεταξύ των δαχτύλων, καθώς και της αφθονίας σκελετών T. rex που έχουν βρεθεί στην άμεση περιοχή.

Παρότι οι έντονες ρωγμές στην επιφάνεια των αποτυπωμάτων είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν με την πάροδο του χρόνου λεπτομέρειες όπως το δέρμα ή τα «μαξιλαράκια» των πελμάτων, το μήκος των διασκελισμών, περίπου 4 μέτρα, προσέφερε στους ερευνητές σημαντικά δεδομένα για τη βιομηχανική της κίνησης.

Η τοποθεσία χρονολογείται πριν από περίπου 66,5 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτυπώματα δημιουργήθηκαν λίγο πριν από την πρόσκρουση του αστεροειδούς που θεωρείται ότι έβαλε τέλος στην εποχή των δεινοσαύρων. «Ως εκπαιδευτικός, λέω πάντα στους μαθητές μου ότι η επιστήμη ξεκινά από την περιέργεια, το πάθος και την προσεκτική παρατήρηση. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτό θα μπορούσε να με οδηγήσει σε μια τέτοια ανακάλυψη» λέει ο Χαπς.

Οι περαιτέρω ανασκαφές στην περιοχή συνεχίζονται. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ένα πέμπτο αποτύπωμα παραμένει θαμμένο κάτω από την πλαγιά περιμένοντας τη φυσική διάβρωση να το αποκαλύψει με ασφάλεια και να φανερώσει το επόμενο βήμα στην προϊστορική διαδρομή.

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