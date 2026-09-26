Οικιακή βοηθός έκλεβε κοσμήματα - Την «τσάκωσε» η εργοδότριά της

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Κοσμήματα από το σπίτι όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός κατηγορείται ότι έκλεψε 68χρονη, στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Γεωργία, έγινε αντιληπτή από την εργοδότριά της που ειδοποίησε την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη σύλληψή της, βρέθηκαν στην τσάντα της κοσμήματα και χρυσαφικά, τα οποία αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται, διαπιστώθηκε ότι η 68χρονη συλληφθείσα δεν διέθετε τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή της στη χώρα.

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