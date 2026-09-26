ΣΑΒ.26 Σεπ 2026 17:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικιακή βοηθός έκλεβε κοσμήματα - Την «τσάκωσε» η εργοδότριά της

κοσμήματα
clock 19:17 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Κοσμήματα από το σπίτι όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός κατηγορείται ότι έκλεψε 68χρονη, στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Γεωργία, έγινε αντιληπτή από την εργοδότριά της που ειδοποίησε την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη σύλληψή της, βρέθηκαν στην τσάντα της κοσμήματα και χρυσαφικά, τα οποία αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται, διαπιστώθηκε ότι η 68χρονη συλληφθείσα δεν διέθετε τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή της στη χώρα.

Διαβάστε επίσης 

Πλάκα: Τραγικός επίλογος στην κατάρρευση του κτιρίου, εντοπίστηκαν οι δύο τελευταίοι σοροί -Έξι οι νεκροί

Πλάκα: Βρέθηκαν δύο ακόμα σοροί στο κτίριο - Τέσσερις οι νεκροί και δύο οι αγνοούμενοι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Θεσσαλονίκη Κοσμήματα Κλοπή Οικιακή Βοηθός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis