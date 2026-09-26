Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: «Επιδημία αδύναμων ανδρών», ξεσπά ο αδελφός της Πηνελόπης

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται από τη γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, με θύμα την 25χρονη Πηνελόπη, και ο αδελφός της μιλά δημόσια για πρώτη φορά μετά το έγκλημα, περιγράφοντας τον πόνο της οικογένειάς του και εξαπολύοντας δριμύ «κατηγορώ» για τους άνδρες που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως κτήμα τους.

Σε βίντεο που δημοσίευσε σήμερα (26/9) στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο Χαράλαμπος Ασημακόπουλος, αναφέρθηκε στις δύσκολες ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία της αδελφής του και στο πώς ο ίδιος και οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλειά της.

«Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν», ανέφερε αρχικά ο Χαράλαμπος Ασημακόπουλος και περιέγραψε αυτό το διάστημα ως «μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη». Όπως πρόσθεσε: «Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει».

«Επιδημία αδύναμων ανδρών»

Στη συνέχεια, ο Χαράλαμπος Ασημακόπουλος αναφέρθηκε ευθέως στο φαινόμενο των γυναικοκτονιών και στην αντίληψη ανδρών που δεν αποδέχονται, όπως είπε, την ελευθερία των γυναικών.

«Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω», τόνισε ο Χαράλαμπος Ασημακόπουλος και συνέχισε: «Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους».

Αναφερόμενος στην απόφαση της Πηνελόπης να τερματίσει τη σχέση της, ο Χαράλαμπος Ασημακόπουλος πρόσθεσε: «Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκότανε».

«Πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους», είπε στη συνέχεια ο Χαράλαμπος Ασημακόπουλος και συμπλήρωσε: «Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία. Και με το νόμο της πολιτείας, το νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ».

«Είναι χρέος μου να ζήσω»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του Χαράλαμπου Ασημακόπουλου στην επόμενη ημέρα και στη μνήμη της 25χρονης αδελφής του.

«Η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί», ανέφερε ο Χαράλαμπος Ασημακόπουλος, υπογραμμίζοντας παράλληλα: «Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Χαράλαμπος Ασημακόπουλος είπε: «Διότι για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας».

«Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς», κατέληξε ο Χαράλαμπος Ασημακόπουλος.

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα με 15 τραύματα

Η 25χρονη Πηνελόπη δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Για την ανθρωποκτονία συνελήφθη ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Μάλιστα, η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε περίπου 15 τραύματα από μαχαίρι στο σώμα της 25χρονης. Επτά από αυτά βρίσκονταν στην πίσω πλευρά του σώματός της, ενώ τρία ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Στο αριστερό χέρι της εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα.

Δύο τραύματα εντοπίστηκαν στην περιοχή του τραχήλου, ενώ καταγράφηκαν κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα. Από τα χτυπήματα προκλήθηκαν επίσης σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων ο αριστερός πνεύμονας, το συκώτι και το στομάχι.

Ο θάνατος της Πηνελόπης επήλθε πολύ γρήγορα, λόγω της μεγάλης αιμορραγίας και του τραυματισμού μεγάλων αγγείων στην περιοχή του τραχήλου.

Ως όπλο του εγκλήματος έχει ταυτοποιηθεί μαχαίρι τύπου σουγιά, με λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών.

Το τηλεφώνημα στην Αστυνομία και η ομολογία

Το βράδυ της δολοφονίας, στις 21:39, διερχόμενος πολίτης εντόπισε την Πηνελόπη αιμόφυρτη σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 21:44, ο 27χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και υποστήριξε αρχικά ότι ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 27χρονο τραυματισμένο και ακολούθησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Κατά την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, ωστόσο, η αρχική εκδοχή εγκαταλείφθηκε. Ο 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την πρώην σύντροφό του και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε πετάξει το μαχαίρι.

Πάντως, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την Πηνελόπη για οικονομική διαφορά μεταξύ τους, ισχυριζόμενος ότι η 25χρονη του όφειλε 2.000 ευρώ. Άνθρωποι από το περιβάλλον της Πηνελόπης έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι Αρχές εξετάζουν τα πραγματικά κίνητρα της δολοφονίας και τα στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις του 27χρονου πριν από το έγκλημα. Μετά την απολογία του, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, ο 27χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

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