Λαύριο -Αναγέννηση 87-88: Μεγάλη νίκη του Αρκαλοχωρίου στο Κύπελλο μπάσκετ

Μια ιστορική στιγμή ζει η ομάδα της Αναγέννησης που πέρασε νικηφόρα από το Λαύριο, επικρατώντας με 88-87, και εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final Four Κυπέλλου του UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί στις 19-20 Δεκεμβρίου.

Παρά το γεγονός ότι ταξίδεψε για ακόμη ένα παιχνίδι Κυπέλλου με μόλις οκτώ διαθέσιμους παίκτες (η ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τους Κουρέπη, Ματσάγγο, Αλεξιάδη και Στεφανάκη). το σύνολο από την Κρήτη έδειξε χαρακτήρα και έμεινε όρθια μέχρι το τέλος. Το Λαύριο έκανε την αντεπίθεσή του στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκμεταλλευόμενο και την κούραση των παικτών του Μύρων α Παπαδάκη, μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε πραγματικό ντέρμπι.

Στην πιο κρίσιμη στιγμή, όμως, οι παίκτες της Αναγέννησης βρήκαν τις λύσεις, πέτυχαν μεγάλα καλάθια και κράτησαν τη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έτσι το τελικό 88-87 μέσα στο κλειστό του Λαυρίου έγραψε ιστορία και έστειλε την Αναγέννηση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν πρώτοι ένα μικρό προβάδισμα (7-10, 4’) και συνέχισαν για να χτίσουν μια διψήφια διαφορά (13-24. 8’30’’), η οποία έφτασε και στο +14 (27-41, 16’25’’). Το Λαύριο μείωσε σταδιακά (60-64, 28’40’’) και προσπέρασε για πρώτη φορά στην αρχή της τέταρτης περιόδου (67-66) με το παιχνίδι να γίνεται ντέρμπι και το προβάδισμα να αλλάζει χέρια ξανά και ξανά στην τελική ευθεία του αγώνα. Η Αναγέννηση πήρε και πάλι μια μικρή διαφορά (77-82, 37’), με 1’30’’ για τη λήξη έγραψε με εντυπωσιακό τρόπο το 81-86. Οι γηπεδούχοι ευστόχησαν από τη γραμμή (84-86) με 5’’ για το τέλος του αγώνα, ο Πετράκης πήγε με τη σειρά του στη γραμμή για το 84-88, με τον Καλόγηρο να γράφει το 87-88 που ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

Διαιτητές: Τσολάκος-Σπυρόπουλος-Γαραντζιώτης (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 18-29, 36-47, 65-66,

Λαύριο (Πασχάλης): Μπόθγουελ 11 (1), Καλόγηρος 16 (3), Χάντερ 16, Στασινός 12 (1), Δεϊμέζης 11, Γεώργας 16 (3), Χουγκάζ 4, Σύλλας 1, Σεκερτζής, Κακαρούχας

Αναγέννηση (Παπαδάκης): Στιούαρντ 19 (3), Κογιωνής 24, Μπράντλεϊ 17, Πετράκης 11 (3), Ιωακειμίδης 5 (1), Πρέκας 12 (3), Γιαννουλτσής, Ρουκουνάκης