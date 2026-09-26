«Μην κάνεις το λάθος να επιτεθείς»: Σκληρό τελεσίγραφο της Τεχεράνης στον Τραμπ

Αν η Ουάσιγκτον «κάνει λάθος» σε βάρος της χώρας όλα τα κέντρα ανάπτυξης δυνάμεων και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχο προειδοποιεί η Τεχεράνη.

«Αν ο εχθρός επιβάλει πόλεμο, το Ιράν θα υπερασπιστεί την ασφάλειά του», αναφέρει το κεντρικό επιτελείο του ιρανικού στρατού, «Khatam al-Anbiya», σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν Mehr, λίγο μετά την απόρριψη του σχεδίου των επτά σημείων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «μία από τις πιο κρίσιμες καμπές για την ασφάλειά της», καθώς οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ αυξάνουν την πιθανότητα κλιμάκωσης. Και αυτό, ενώ παράλληλα παραμένουν ενεργοί οι πολιτικοί δίαυλοι και οι προσπάθειες διαμεσολάβησης.

«Το Ιράν δεν θα ξεκινήσει τον πόλεμο, αλλά, εάν ο εχθρός τον επιβάλει, το Ιράν είναι έτοιμο να υπερασπιστεί την ασφάλεια και την εδαφική του ακεραιότητα», αναφέρει το Mehr, συνοψίζοντας το μήνυμα της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει στην πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υπό επτά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο αμερικανός πρόεδρος είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει οι βομβαρδισμοί του στρατού των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν να συνεχιστούν τον Νοέμβριο, μετά τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο.

Πεζεσκιάν: Σταθήκαμε ακλόνητοι απέναντι στις επιθέσεις ΗΠΑ, Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάνοντας δηλώσεις στο δίκτυο Al Jazeera, είπε ότι όσοι «νόμιζαν πως θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τον ιρανικό λαό με κυρώσεις, έκαναν λάθος υπολογισμούς».

Ο Πεζεσκιάν σημείωσε πως ΗΠΑ και Ισραήλ επιδιώκουν να «εμποδίσουν το Ιράν να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις». Αλλά η Τεχεράνη θα επενδύσει στον λαό της. Επισήμανε, δε, πως οι χώρες αυτές «έσυραν» τις χώρες της περιοχής στον πόλεμο, πιστεύοντας ότι το ιρανικό καθεστώς «θα κατέρρεε μέσα σε λίγες ημέρες».

Παρά ταύτα, δήλωσε ότι οι Ιρανοί «στάθηκαν ακλόνητοι απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις και θα συνεχίσουν να στέκονται ακλόνητοι».

Ο Ιρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της περιοχής μπορεί να επιτευχθεί μέσω της «συνεργασίας μεταξύ των χωρών της» και ότι η περιοχή δεν χρειάζεται «αστυνομικό».

«Δεν τους εμπιστευόμαστε»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ιρανός πρόεδρος είπε ότι η Τεχεράνη «δεν εμπιστεύεται πλέον τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον», μετά τις «επανειλημμένες επιθέσεις και κυρώσεις που ακολουθούσαν κάθε διαπραγμάτευση».

Ανέφερε ότι το Κατάρ και το Πακιστάν μεσολαβούν αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μεταφέροντας τα μηνύματα της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον και πρόσθεσε ότι διαπραγματεύσεις βασίζονται στο προηγούμενο μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι «οι Αμερικανοί πρέπει να τοποθετηθούν επ’ αυτού».

Προετοιμάζονται για νέα στρατιωτική επίθεση

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στο Ιράν, Ρεζά Ταλαεΐ-Νικ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επίθεσης.

Το Ιράν έχει μεταφέρει μέρος των στρατηγικών δυνατοτήτων του στρατού του σε υπόγειες υποδομές, προκειμένου να αποτρέψει την πλήρη γνώση των αμυντικών του δυνατοτήτων και της ικανότητας παραγωγής οπλικών συστημάτων, δήλωσε.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Ταλαεΐ-Νικ επισήμανε ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν να επιτύχουν οποιονδήποτε από τους στρατηγικούς τους στόχους στον πόλεμο κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της υπονόμευσης της στρατηγικής θέσης της χώρας στην περιοχή. Αντιθέτως, η Τεχεράνη «επέβαλε κόστος στον εχθρό».

«Υπάρχει ανάγκη για ταυτόχρονη ενίσχυση της αμυντικής ισχύος και των εγχώριων δυνατοτήτων της χώρας», πρόσθεσε.

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