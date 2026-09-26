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ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Πράσινο φως» για τα Στενά του Ορμούζ, αν συμφωνήσουν οι ΗΠΑ

στενά του Ορμούζ
clock 16:05 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το νέο σχέδιο που πρότεινε η Τεχεράνη σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε επτά ημέρες αναπτύχθηκε «σε συντονισμό» με τον ανώτατο ηγέτη και θα υλοποιηθεί «χωρίς πρόβλημα» στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ο συντονισμός με το επικεφαλής της Επανάστασης», τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τελικό κριτή των αποφάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «υπήρξε», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν το ιρανικό σχέδιο «και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα κάνουμε το ίδιο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προς αυτήν την κατεύθυνση», συνέχισε.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν συμπλήρωσε πως έχει συσταθεί μια εξαμελής ομάδα, «που αποτελείται από εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών και φορέων, μεταξύ άλλων των ενόπλων δυνάμεων, του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης».

Αυτή η ομάδα «συνεδριάζει για να συζητήσει ζητήματα που διακυβεύονται και έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις», συμπλήρωσε ο επικεφαλής του ιρανικού κράτους, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες μια εβδομάδα διπλωματικών διαβουλεύσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σε αυτό το πλαίσιο ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κατέθεσε μια νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Εν αναμονή μιας επίσημης αμερικανικής απάντησης, η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, έγραψε χθες πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αυτήν την πρόταση.

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