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ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο στη Μύκονο: Τουρίστας κλώτσησε γάτα και ξεκίνησε τσακωμός (βίντεο)

περιπολικό
clock 15:54 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επεισόδιο σημειώθηκε στη Μύκονο χθες (25/9) βράδυ έξω από μίνι μάρκετ όταν ένας Άγγλος τουρίστας φέρεται να κλώτσησε τη γάτα του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο αντέδρασαν έντονα με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα και η ένταση να μετατρέπεται σε συμπλοκή.

Στο επεισόδιο μπήκαν και φίλοι του Βρετανού τουρίστα, οι εμπλεκόμενοι ήρθαν στα χέρια και έπεσαν χαστούκια, μπουνιές και κλωτσιές. Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε τη συμπλοκή, η οποία μετά από λίγη ώρα εκτονώθηκε και οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο. 

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

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