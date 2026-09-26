Άγριο ξύλο στη Μύκονο: Τουρίστας κλώτσησε γάτα και ξεκίνησε τσακωμός (βίντεο)

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Επεισόδιο σημειώθηκε στη Μύκονο χθες (25/9) βράδυ έξω από μίνι μάρκετ όταν ένας Άγγλος τουρίστας φέρεται να κλώτσησε τη γάτα του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο αντέδρασαν έντονα με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα και η ένταση να μετατρέπεται σε συμπλοκή.

Στο επεισόδιο μπήκαν και φίλοι του Βρετανού τουρίστα, οι εμπλεκόμενοι ήρθαν στα χέρια και έπεσαν χαστούκια, μπουνιές και κλωτσιές. Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε τη συμπλοκή, η οποία μετά από λίγη ώρα εκτονώθηκε και οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

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