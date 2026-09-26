Ρόδος: Μυστήριο με σχεδόν 1.400 περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε 40 ημέρες!

Σχεδόν 1.400 περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου μέσα σε 40 ημέρες, σύμφωνα με νέα στοιχεία που συνθέτουν για πρώτη φορά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την έξαρση της ασθένειας.

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά η σύνδεση των κρουσμάτων με συγκεκριμένη πηγή, τα στοιχεία φωτίζουν τις διαστάσεις του φαινομένου στη Ρόδο.

Τα δεδομένα προέρχονται από το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που κατέγραψε τις ημερήσιες προσελεύσεις ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας από τις 13 Αυγούστου έως και τις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς και από το χρονολόγιο των ενεργειών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο ξεκινά τον Απρίλιο και φτάνει μέχρι τις προγραμματισμένες δειγματοληψίες της 1ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν σε δύο κύριους άξονες ελέγχου: την ποιότητα του πόσιμου νερού και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Οι έως τώρα έλεγχοι έδειξαν ότι το πόσιμο νερό του δικτύου ήταν κατάλληλο και οι αναλύσεις για νοροϊό στο δίκτυο ήταν αρνητικές. Σε ξεχωριστό σκέλος ελέγχων, καταγράφηκαν τρεις διαδοχικές υπερβάσεις στον βιολογικό καθαρισμό του Βοδιού, χωρίς ωστόσο να έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σχέση με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

1.384 περιστατικά σε 40 ημέρες

Ο πίνακας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου αποτυπώνει την έκταση του φαινομένου μέσα από τις ημερήσιες καταγραφές. Συνολικά, από τις 13 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν 1.384 προσελεύσεις ασθενών με γαστρεντερίτιδα, δηλαδή σχεδόν 35 περιστατικά την ημέρα κατά μέσο όρο.

Οι 19 ημέρες του Αυγούστου αντιστοιχούν σε 640 προσελεύσεις, ενώ οι 21 ημέρες του Σεπτεμβρίου σε 744. Παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος συνδέεται με μείωση της τουριστικής κίνησης, τα στοιχεία δεν δείχνουν αποκλιμάκωση των κρουσμάτων.

Αντίθετα, ο ημερήσιος μέσος όρος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με 33,7 περιστατικά τον Αύγουστο και 35,4 τον Σεπτέμβριο.

Η πορεία των ημερήσιων καταγραφών παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις, χωρίς όμως να εμφανίζει σταθερή πτωτική τάση. Η πρώτη μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου, με 58 προσελεύσεις, ενώ δύο ημέρες αργότερα καταγράφηκαν ακόμη 52 περιστατικά.

Στις 22 Αυγούστου οι προσελεύσεις περιορίστηκαν στις 11, το χαμηλότερο σημείο της περιόδου, όμως την επόμενη ημέρα αυξήθηκαν ξανά στις 49. Η μεγαλύτερη ημερήσια καταγραφή σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν 63 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Ακόμη και το τελευταίο επταήμερο της καταγραφής, από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός παρέμεινε υψηλός, με συνολικά 234 προσελεύσεις, έναντι 278 που είχαν καταγραφεί στο πρώτο επταήμερο του Αυγούστου.

Συνολικά, σε 9 από τις 40 ημέρες της καταγραφής οι προσελεύσεις ξεπέρασαν τις 40, ενώ μόλις σε 3 ημέρες υποχώρησαν κάτω από τις 20. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο παρέμεινε ενεργό για περισσότερο από έναν μήνα, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με την έξαρση.

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