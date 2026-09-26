Χανιά: Το μεταλλικό αντικείμενο στο βυθό της θάλασσας σήμανε συναγερμό

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Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημέρωθηκε χθες (Παρασκευή 25/9), το απόγευμα από ιδιώτη, ότι κατά τη διάρκεια υποβρύχιας δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΟΥ» του κόλπου Σούδας, εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 4 μέτρων, ένα μεταλλικό αντικείμενο με διάμετρο περίπου 3 μέτρων, με μεταλλική βάση και 2 κρίκους.

Πρόκειται πιθανόν για πυρομαχικό υλικό.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

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