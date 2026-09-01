Η Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό που έπαθε

Η Βάνα Μπάρμπα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» και αναφέρθηκε στο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ίδια να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα μόλις ξύπνησε και διαπίστωσε πως είχε χάσει την άρθρωσή της.

«Σηκώνομαι και δεν έχω άρθρωση, δεν μπορώ να φωνάξω να μιλήσω. Είχα την κοπέλα, τη Μαριμπέλ, στο σπίτι και της λέω πάρε τηλέφωνο τη Φαίδρα και δεν μπορούσα να μιλήσω και έκλαιγα. Δεν είχα την αίσθηση, όλο αυτό εδώ ήταν μουδιασμένο. Έπαθα πανικό. Δεν μπορούσα να πω λέξη. Ήτανε άναρθρες κραυγές φόβου», είπε η ηθοποιός.

«Άργησα να την πάρω τη σιγουριά. Και αν με δεις στο παίξιμό μου στην αρχή, επειδή είχα περάσει και το εγκεφαλικό παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είχα περάσει ένα εγκεφαλικό πριν μήνες, το οποίο μου είχε αφήσει εμένα και ένα θέμα. Τον Μάιο του 26 άρχισα τη δουλειά, Ιούνιο δηλαδή. Δύο τρεις μήνες πριν. Πέρασα ένα εγκεφαλικό παιδιά… Ήταν ισχαιμικό, δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Σηκώθηκα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν το κατάλαβα. Το εγκεφαλικό το έπαθα τη νύχτα και το κατάλαβα όταν με πήγαν στον νευρολόγο».

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