"Φεγγάρι της Συγκομιδής": Η πρώτη φθινοπωρινή Πανσέληνος ετοιμάζεται να "αγκαλιάσει" τον Κρόνο

Ένα σπάνιο αστρονομικό υπερθέαμα αναμένεται να κατακλύσει τον νυχτερινό ουρανό αυτό το Σαββατοκύριακο. Η πρώτη φθινοπωρινή πανσέληνος ανατέλλει σε όλη της τη λαμπρότητα, «συναντώντας» τον Κρόνο σε ένα εντυπωσιακό ουράνιο ραντεβού.

Σύμφωνα με το CNN, η σελήνη θα είναι στη μέγιστη φωτεινότητά της το Σάββατο στις 12:49 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), ωστόσο η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση θα είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το EarthSky. Ο Κρόνος θα εμφανίζεται χρυσαφένιος και κοντά στην πανσέληνο από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα.

Ο Κρόνος θα βρεθεί σε αντίθεση – δηλαδή ακριβώς απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με τη Γη – στις 4 Οκτωβρίου. Η αντίθεση αυτή αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για παρατήρηση του πλανήτη, καθώς θα είναι πιο κοντά στη Γη και θα φαίνεται μεγαλύτερος και λαμπρότερος, σύμφωνα με το EarthSky.



Κοντά στη σελήνη θα φαίνεται και ο Ποσειδώνας, ωστόσο ο αχνός αυτός αέριος γίγαντας είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί χωρίς κιάλια ή τηλεσκόπιο και καθαρό, σκοτεινό ουρανό, σύμφωνα με τη NASA.

Εάν τα σύννεφα εμποδίσουν την παρατήρηση, η σελήνη θα εμφανίζεται σχεδόν ολόγιομη και το βράδυ της Παρασκευής και της Κυριακής.

Η παράδοση της πανσελήνου του φθινοπώρου



Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου είναι παραδοσιακά γνωστή ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού», καθώς σηματοδοτεί την εποχή που οι αγρότες συλλέγουν τις καλλιέργειες καλαμποκιού, σύμφωνα με το The Old Farmer’s Almanac. Αυτόχθονες ομάδες όπως οι Αμπενάκι της βορειοανατολικής Αμερικής τη χαρακτηρίζουν ως «φεγγάρι που δημιουργεί το καλαμπόκι», ενώ οι Ασινιμπόιν ως «φεγγάρι των κίτρινων φύλλων».





Ωστόσο, φέτος η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου αποκαλείται κυρίως «Φεγγάρι της Συγκομιδής», επειδή συμπίπτει με την φθινοπωρινή ισημερία – την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο – η οποία συνέβη την Τρίτη.

Η φθινοπωρινή πανσέληνος ονομάστηκε έτσι επειδή οι αγρότες εκμεταλλεύονταν το φως της για να συνεχίσουν τη συγκομιδή μετά τη δύση του ηλίου, σύμφωνα με το The Old Farmer’s Almanac. Πολλές αυτόχθονες φυλές χρησιμοποιούν επίσης αυτή την ονομασία για την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου.

Η «Φεγγάρι της Συγκομιδής» συχνά συνδέεται με μια πορτοκαλί λάμψη, που ενισχύει τη φθινοπωρινή της γοητεία.

Ωστόσο, κάθε πανσέληνος μπορεί να αποκτήσει μια παρόμοια κεχριμπαρένια απόχρωση όταν παρατηρείται κοντά στον ορίζοντα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι παρατηρητές βλέπουν μέσα από ένα πιο παχύ στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης, σύμφωνα με το EarthSky.

Οι επόμενες πανσελήνοι



Τρεις ακόμα πανσελήνοι αναμένονται μέχρι το τέλος του 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πανσελήνοι του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, που θα είναι «supermoons», δηλαδή θα φαίνονται μεγαλύτερες και φωτεινότερες, καθώς θα βρίσκονται πιο κοντά στη Γη.

Σύμφωνα με το Farmers’ Almanac, οι επόμενες πανσελήνοι είναι:

26 Οκτωβρίου: Hunter’s moon



24 Νοεμβρίου: Beaver moon



23 Δεκεμβρίου: Cold moon

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