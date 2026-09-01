ΠΑΡ.25 Σεπ 2026 21:26
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Θεοδωρίδου για Μαζωνάκη: «Αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε»

μαζωνακης
clock 10:00 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια live εμφάνισή της αναφέρθηκε στη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στο 2009, όταν οι δυο τους είχαν συνεργαστεί.

«Θέλω να σας πω δυο λόγια για έναν άνθρωπο που πέρασα πολύ όμορφα μαζί του. Αγαπηθήκαμε πάρα πάρα πολύ, περάσαμε πολύ ωραία μαζί, είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Τα λόγια της αυτά, ωστόσο, συζητήθηκαν έντονα.

Διαβάστε επίσης 

Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο

«Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών» επιστρέφει

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Μαζωνάκης νατάσα θεοδωρίδου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis