Θεοδωρίδου για Μαζωνάκη: «Αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε»

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια live εμφάνισή της αναφέρθηκε στη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στο 2009, όταν οι δυο τους είχαν συνεργαστεί.

«Θέλω να σας πω δυο λόγια για έναν άνθρωπο που πέρασα πολύ όμορφα μαζί του. Αγαπηθήκαμε πάρα πάρα πολύ, περάσαμε πολύ ωραία μαζί, είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Τα λόγια της αυτά, ωστόσο, συζητήθηκαν έντονα.

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