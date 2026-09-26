Καρφιά Ανδρουλάκη σε Τσίπρα: Δεν ψάχνει ο λαός Μεσσίες, εργάτες ψάχνει

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στα διλήμματα των επόμενων εθνικών εκλογών.

«Έφτασαν στο σημείο να θέσουν το δίλημμα “Μητσοτάκης ή χάος”, ακόμη και το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Αλλά και οι προηγούμενοι μας είπαν: “ή εμείς ή κανείς”. Αυτή την αλαζονεία θα τη βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας»είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ τόνισε ότι«ο λαός δεν ψάχνει για Μεσσίες αλλά για εργάτες».

«Η πολιτική αλλαγή δεν είναι σύνθημα αλλά εθνική αναγκαιότητα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άλλο σημείο της ομιλίας του σχετικά με τα πολιτικά διακυβεύματα και σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ ζητά την εμπιστοσύνη του λαού για να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα δώσουν πνοή σε κάθε γωνιά της χώρας».

«Ζητώ να μας εμπιστευτείτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το ιδιωτικό κόμμα ενός προσώπου, αλλά είναι μια παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, ιστορία, προσφορά και λάθη. Αλλά είναι παράταξη, και όχι ατομική επιχείρηση. Αυτή η παράταξη δεσμεύομαι ότι δεν θα αντιμετωπίσει το κράτος ως λάφυρο. Δεν θα αναλάβει την εξουσία στις εκλογές με μοναδική έγνοια πως θα στήσει πελατειακούς μηχανισμούς για τις μεθεπόμενες εκλογές αλλά πως αυτή η εξουσία θα γίνει η δύναμη κάθε πολίτη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την πρόταση για τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για κάθε νησί με τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ ώστε «να επιστρέφουν τα χρήματα αυτά στο νησί σε υποδομές, κοινωνικό κράτος κ.ο.κ. ώστε να βελτιώνεται η ζωή των νησιωτών».

«Το μέτρο που προτείνουμε, δεν χαρίζει τον ΦΠΑ στους τουρίστες αλλά τον επιστρέφει σε εσάς και έτσι αντιμετωπίζεται μια αδικία που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Δεν μπορεί να λες ότι ο μειωμένος ΦΠΑ είναι μόνο στα νησιά που έχουν δομές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες», πρόσθεσε.

Σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε «κάθε τέσσερις μήνες να υπάρχει πλήρης αποπληρωμή του».

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