Ηράκλειο: Τουρισμός και Ναυτιλία ενώνουν δυνάμεις με φόντο την Πράσινη Ανάπτυξη

Με αφορμή τη φετινή σύμπτωση δύο κορυφαίων παγκόσμιων οροσήμων για την εθνική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη, το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου συμμετέχει ενεργά στον κοινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας.

Ως δημόσιος φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Λιμενικό Ταμείο αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των λιμενικών υποδομών της περιφέρειάς μας από τον ιστορικό Ενετικό Λιμένα Ηρακλείου έως τον λιμένα των Λινοπεραμάτων και τα αλιευτικά καταφύγια του νομού ως ζωντανά κύτταρα όπου η ναυτική παράδοση συναντά την τουριστική εξωστρέφεια.

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