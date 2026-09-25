Πλασματικά έτη: Για ποιους δημόσιους υπαλλήλους εκτοξεύτηκε το κόστος εξαγοράς

Ένα από τα πιο ακριβά προβλήματα που συναντούν χιλιάδες εκπαιδευτικοί (όχι μόνο) όταν πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση είναι το κόστος αναγνώρισης των πλασματικών ετών, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει σε πολλές χιλιάδες ευρώ και να επηρεάσει ακόμα και την απόφαση για το πότε τελικά ένας εργαζόμενος θα μπορέσει να αποχωρήσει από την υπηρεσία.

Η αναγνώριση χρόνων σπουδών, στρατιωτικής υπηρεσίας, τέκνων και άλλων περιόδων μπορεί να είναι καθοριστική για όσους χρειάζονται επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο ώστε να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ωστόσο, το κόστος έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα ο ίδιος αριθμός πλασματικών ετών να κοστίζει εντελώς διαφορετικά ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η αίτηση.

Σταδιακή αύξηση

Η μεγάλη αλλαγή συνδέεται με τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 και τη σταδιακή εναρμόνιση των εισφορών του Δημοσίου με το συνολικό ποσοστό κύριας σύνταξης. Η συνολική εισφορά κύριας σύνταξης καθορίστηκε στο 20%, από το οποίο το 6,67% αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο και το 13,33% στον εργοδότη. Η μετάβαση έγινε σταδιακά: το συνολικό ποσοστό έφτασε στο 10% το 2017, στο 13,34% το 2018, στο 16,67% το 2019 και τελικά στο 20% από το 2020.

Στην περίπτωση, όμως, της εξαγοράς πλασματικών χρόνων, ο ασφαλισμένος καλείται να καταβάλει το σύνολο της εισφοράς κύριας σύνταξης που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δηλαδή τόσο το τμήμα του ασφαλισμένου όσο και εκείνο που σε πραγματική εργασία θα βάρυνε τον εργοδότη. Και αυτή ακριβώς η διαφορά είναι που εκτοξεύει το τελικό κόστος.

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Το παράδειγμα στον πίνακα είναι αποκαλυπτικό: για τον ίδιο μισθό και για αναγνώριση πέντε ετών, η διαφορά ανάμεσα σε ποσοστό 6,67% και 20% φτάνει σχεδόν τις 12.000 ευρώ.

Με άλλα λόγια, ένας ασφαλισμένος που υπό διαφορετικό καθεστώς θα πλήρωνε περίπου 6.000 ευρώ, μπορεί σήμερα, με τις ίδιες ενδεικτικές αποδοχές, να βρεθεί αντιμέτωπος με λογαριασμό περίπου 18.000 ευρώ.

Χρόνια αναμονής

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πότε υποβλήθηκε η αίτηση αναγνώρισης. Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τις 13 Μαΐου 2016, ενώ αιτήσεις που είχαν κατατεθεί έως και τις 12 Μαΐου 2016 εξετάζονται με το προηγούμενο καθεστώς.

Αυτό σημαίνει ότι δύο εργαζόμενοι που επιθυμούν να αναγνωρίσουν τον ίδιο αριθμό ετών μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ διαφορετικό ποσό, ανάλογα με τη χρονική στιγμή της αίτησης. Οταν, μάλιστα, η διαφορά του ποσοστού φτάνει από το 6,67% στο 20%, η τελική επιβάρυνση για αναγνώριση τεσσάρων, πέντε ή περισσότερων ετών μπορεί να μετατραπεί σε έναν λογαριασμό πολλών χιλιάδων ευρώ.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στον χώρο της εκπαίδευσης. Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν ξεκίνησαν σταθερή και συνεχόμενη ασφαλισμένη εργασία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Προηγήθηκαν χρόνια αναμονής στους πίνακες, περίοδοι ανεργίας, αναπληρώσεις, μετακινήσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, στρατιωτική θητεία για τους άνδρες και, σε αρκετές περιπτώσεις, μεταπτυχιακές σπουδές.

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 με 40 έτη ασφάλισης καθιστά έτσι τα πλασματικά έτη κρίσιμο εργαλείο για όσους χρειάζονται επιπλέον χρόνο ώστε να συμπληρώσουν τη 40ετία.

Ακριβή απόφαση

Για έναν εκπαιδευτικό που βρίσκεται λίγα χρόνια πριν από την αποχώρηση, η επιλογή μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Είτε να διαθέσει σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεών του για να εξαγοράσει τον χρόνο που του λείπει είτε να παραμείνει περισσότερα χρόνια στην εργασία μέχρι να συμπληρώσει πραγματικό ασφαλιστικό χρόνο. Και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ετών που χρειάζεται να αναγνωριστούν τόσο περισσότερο διογκώνεται το ποσό.

Γι’ αυτό και πριν από οποιαδήποτε αίτηση αναγνώρισης απαιτείται προσεκτικός υπολογισμός: πόσα χρόνια πραγματικά χρειάζονται, αν είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση ή απλώς αυξάνουν το ποσό της σύνταξης, ποιο είναι το ακριβές κόστος και σε πόσο χρόνο μπορεί να αποσβεστεί η δαπάνη μέσω της μελλοντικής σύνταξης.

Για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, λοιπόν, η εξαγορά πλασματικών χρόνων δεν είναι μια τυπική διοικητική διαδικασία. Μπορεί να είναι μία από τις ακριβότερες οικονομικές αποφάσεις των τελευταίων ετών του εργασιακού τους βίου.

πηγή: efsyn.gr

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