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ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΕ και στέλεχος του τραπεζικού κινήματος Θανάσης Παπαγιάννης

γσεε
clock 19:25 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την απώλεια του  πρώην αντιπροέδρου της και στελέχους του τραπεζικού κινήματος Θανάση Παπαγιάννη ανακοίνωσε την Παρασκευή (25/9) η  ΓΣΕΕ. 

Σε αυτή γίνεται μνεία στην πολυσχιδή πορεία του καθώς εκτός από την ΓΣΕΕ και τον τραπεζικό τομέα ασχολήθηκε και με το ποδόσφαιρο αρχικά ως παίκτης και στη συνέχεια ως στέλεχος σε διάφορα πόστα.



Όλη ανακοίνωση της ΓΣΕΕ



Με λύπη πληροφορηθήκαμε σήμερα το θάνατο του Θανάση Παπαγιάννη μετά από μακρά μάχη.

Ο Θανάσης Παπαγιάννης ήταν ένας άνθρωπος με σημαντική πολιτική και κοινωνική δράση.

Δραστήριο μέλος του τραπεζικού κινήματος, είχε ισχυρή παρουσία στην ΟΤΟΕ και υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ από τη θέση του Αντιπροέδρου. Ταυτόχρονα, ήταν κεντρικό στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας.

Ήταν, επίσης, άνθρωπος με έντονη παρουσία στον αθλητισμό. Έπαιξε ποδόσφαιρο, μεταξύ άλλων, σε Δόξα Δράμας, Άρη Θεσσαλονίκης και Ολυμπιακό Βόλου. Υπήρξε, επίσης, Πρόεδρος της ΕΠΣ Θεσσαλίας και Αντιπρόεδρος της ΕΠΟ.

Η ΓΣΕΕ εύχεται δύναμη και κουράγιο στους οικείους και στους συντρόφους του.

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