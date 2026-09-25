Κρήτη: 16ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός» στον Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνουν το 16ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός», την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:30, στην πλατεία του Πλατανιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026».

Το Φεστιβάλ, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός του Δήμου Πλατανιά, αποτελεί μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην κρητική γη, τα προϊόντα της και τον πολιτισμό των ανθρώπων της. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του πλούτου και της ποιότητας των τοπικών προϊόντων, η στήριξη και προβολή της τοπικής παραγωγής, καθώς και η γνωριμία κατοίκων και επισκεπτών με την παράδοση και τον πολιτισμό της Κρήτης.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο κρητικό κρασί και τα παράγωγά του. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την παράδοση και τη διαδικασία παραγωγής κρασιού και τσικουδιάς, να συμμετέχουν σε σχετικές δράσεις, να γευτούν κρητικά προϊόντα με βάση το κρασί, καθώς και να δοκιμάσουν κρασιά και προϊόντα της κρητικής γης.

Παράλληλα, μέσα από τη γαστρονομία και τις γεύσεις της Κρήτης, το Φεστιβάλ αναδεικνύει τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με την παράδοση και τον σύγχρονο πολιτισμό του τόπου.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακή μουσική και χορούς, σε ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι που συνδυάζει την τοπική παραγωγή, την παράδοση, τον πολιτισμό και τη μοναδική κρητική φιλοξενία.

Με το 16ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός» κορυφώνονται οι φετινές εκδηλώσεις του Δήμου Πλατανιά στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026», ολοκληρώνοντας έναν πλούσιο κύκλο πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον Δήμο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.



Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: "Πέντε χρόνια είναι πολλά για έναν άνθρωπο που περιμένει να επισκευάσει το σπίτι του"