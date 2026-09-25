Βραβείο στην Περιφέρεια Κρήτης για την ψηφιακή πλατφόρμα  με τα ηλεκτρονικά ραντεβού

Το 2ο βραβείο στην κατηγορία «Best Citizen Experience / DigitalPublic Service» των BITE Awards 2026, για την ψηφιακή πλατφόρμα «Ηλεκτρονικά Ραντεβού - BookTool», απέσπασε η Περιφέρεια Κρήτης, με τη βράβευση αυτή να αναδεικνύει τη συμβολή της πλατφόρμας, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Στην τελετή, την οποία παρακολούθησαν 685 στελέχη της αγοράς, βραβεύθηκαν τα κορυφαία έργα πληροφορικής και οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας πέρασε.

Η υπηρεσία εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού της Περιφέρειας Κρήτης και διευκολύνει τον οργανωμένο προγραμματισμό ραντεβού για υποθέσεις που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν πλήρως ψηφιακά, όπως διευκρινίσεις, ερωτήματα, επιβεβαιώσεις και παραλαβές εγγράφων.

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Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται είτε δια ζώσης είτε, όπου το επιτρέπει η φύση της υπόθεσης, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ο χρόνος αναμονής και η διοικητική ταλαιπωρία, ενώ βελτιώνονται η διαχείριση του χρόνου και η οργάνωση των υπηρεσιών.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω της εφαρμογής myCrete, καθώς και απευθείας από το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών ραντεβού: https://creteregion.booktool.gr/. Κατά τους πρώτους μήνες της παραγωγικής λειτουργίας της, η πλατφόρμα κατέγραψε περισσότερα από 7.300 ηλεκτρονικά ραντεβού, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών όσο και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών. Η διάκριση αναγνωρίζει τη συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και ενισχύει τη δέσμευσή της για την παροχή σύγχρονων, προσβάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

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