Κομισιόν: Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και 17 άλλων κρατών για μη ενσωμάτωση οδηγιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 18 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων διατάξεων της έκτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Ειδικότερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες Αρχές, τους φορείς αυτορρύθμισης, τις υπόχρεες οντότητες και πρόσωπα με έννομο συμφέρον. Η έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων επικεντρώνεται κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των σχετικών διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου 2026. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, 18 κράτη-μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωσή τους.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας είναι σημαντική για την αντιμετώπιση αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλα τα κράτη-μέλη.

Τα 18 κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων και να κοινοποιήσουν τα μέτρα στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Διαβάστε επίσης

Πολωνία: Άντρας με μαχαίρι σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε τέσσερις σε μοναστήρι

Σοβαρές παραβάσεις σε αποθήκη τροφίμων – Τρωκτικά, περιττώματα και μολυσμένα προϊόντα