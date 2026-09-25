Σοβαρές παραβάσεις σε αποθήκη τροφίμων – Τρωκτικά, περιττώματα και μολυσμένα προϊόντα

Μια υπόθεση ήρθε στο φως στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις έρευνες που πραγματοποίησαν ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), το Υπουργείο Γεωργίας της Μινεσότα (MDA) και το Φαρμακευτικό Συμβούλιο της πολιτείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η αποθήκη της εταιρείας Gold Star στη Μινεάπολις, όπου οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν εκτεταμένο και χρόνιο πρόβλημα με τρωκτικά και άλλα παράσιτα. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στις εγκαταστάσεις δημιούργησαν σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης για μεγάλο αριθμό προϊόντων.

Επαναλαμβανόμενες παραβάσεις επί χρόνια

Οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το ιστορικό των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει επανειλημμένες επιθεωρήσεις και ευρήματα που καταγράφηκαν σε βάθος χρόνου.

Πριν από τους ελέγχους του 2025, ο FDA είχε πραγματοποιήσει πέντε επιθεωρήσεις στην εγκατάσταση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Γεωργίας της Μινεσότα είχε πραγματοποιήσει συνολικά 26 ελέγχους από το 2013 έως και το 2025.

Στις προηγούμενες επιθεωρήσεις είχαν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, ζωντανά και νεκρά τρωκτικά, περιττώματα και ίχνη ούρων, φωλιές, καθώς και συσκευασίες που είχαν υποστεί ζημιές από ροκανίσματα.

Η εικόνα που κατέγραψαν οι ελεγκτές έγινε ακόμη πιο σοβαρή κατά τους νέους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν εντός της εγκατάστασης:

εννέα ζωντανά τρωκτικά,

17 νεκρά τρωκτικά, σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης,

οκτώ ζωντανά πτηνά και ένα νεκρό,

καθώς και ζωντανά σκουλήκια.

Παράλληλα, παράσιτα και ακαθαρσίες βρέθηκαν σε άμεση επαφή με παλέτες στις οποίες υπήρχαν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, μεταξύ των οποίων ρύζι, τροφές για κατοικίδια, φάρμακα, προϊόντα εμμηνόρροιας και καλλυντικά.

Εντοπίστηκαν ίχνη ούρων και τριχών στις συσκευασίες

Η σοβαρότητα των ευρημάτων επιβεβαιώθηκε και από τις εργαστηριακές αναλύσεις του FDA. Σε συσκευασίες προϊόντων εντοπίστηκαν ίχνη ούρων, ουρίας και τριχών τρωκτικών. Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν περιορίζονταν στην παρουσία ζώων και παρασίτων. Οι επιθεωρητές κατέγραψαν σημαντικές ελλείψεις και στις εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπως τρύπες στους τοίχους, ενώ διαπιστώθηκαν και διαρροές από την οροφή, με νερό να καταλήγει πάνω σε αποθηκευμένα εμπορεύματα. Επιπλέον, κοντά στις περιοχές φορτοεκφόρτωσης υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια.

Αναστολή άδειας και ανάκληση προϊόντων

Πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, οι αρχές της πολιτείας είχαν ήδη προχωρήσει σε μέτρα κατά της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ανέστειλαν την άδεια χονδρικής πώλησης τροφίμων της Gold Star, ενώ εκδόθηκαν επίσης εντάλματα για τη δέσμευση προϊόντων και την παύση εργασιών. Παράλληλα, το Φαρμακευτικό Συμβούλιο της Μινεσότα διαπίστωσε ότι η εταιρεία αποθήκευε και διένειμε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια φαρμακείου.

Μετά τις εξελίξεις, η Gold Star προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση των προϊόντων που είχαν επηρεαστεί.

Τι προβλέπει η απόφαση για την επαναλειτουργία

Με βάση τους όρους του σχετικού διατάγματος, η εταιρεία καλείται πλέον να προχωρήσει σε σειρά ενεργειών πριν μπορέσει να επαναλειτουργήσει. Μεταξύ άλλων, υποχρεούται να προσλάβει ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα αναπτύξει εγκεκριμένα σχέδια υγιεινής. Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει πλήρως την παρουσία παρασίτων, να αποκαταστήσει τις κτιριακές φθορές και να καταστρέψει όλα τα εμπορεύματα που έχουν μολυνθεί.

Η καταστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη του FDA. Η Gold Star δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ο ομοσπονδιακός οργανισμός εκδώσει γραπτή πιστοποίηση ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

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