ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου: Έκπτωση 50% για πρωτοετείς φοιτητές και συνοδούς!

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Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά και αυτές τις ημέρες χιλιάδες πρωτοετείς φοιτητές ετοιμάζονται να αφήσουν τον τόπο κατοικίας τους και να ταξιδέψουν προς την πόλη όπου θα σπουδάσουν.

Για κάποιους η μετακόμιση έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλοι αναζητούν ακόμη τη νέα τους κατοικία, οργανώνουν την εγκατάστασή τους και πραγματοποιούν τις πρώτες διαδρομές προς τη σχολή και τη νέα τους πόλη, έχοντας συχνά στο πλευρό τους την οικογένειά τους.

Σε αυτή τη σημαντική στιγμή, η ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε. στέκεται δίπλα στους πρωτοετείς φοιτητές, προσφέροντας έκπτωση 50% τόσο στους ίδιους όσο και σε έως δύο συνοδούς τους.

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Η έκπτωση αφορά τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 που εισάγονται φέτος για πρώτη φορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παρέχεται για τη μετακίνησή τους από τον τόπο κατοικίας προς την πόλη/σχολή εισαγωγής και αντίστροφα.

Η προσφορά ισχύει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, καλύπτοντας αυτή την πρώτη περίοδο κατά την οποία οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους έχουν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης για την εγκατάσταση και την έναρξη των σπουδών τους.

Δικαιούχοι και απαραίτητα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτούνται:

• Βεβαίωση επιτυχούς εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. • Αστυνομική Ταυτότητα του πρωτοετούς φοιτητή.

Η έκπτωση 50% παρέχεται στον πρωτοετή φοιτητή και σε έως δύο συνοδούς του.

Δρομολόγια εκτός Κρήτης

Ηράκλειο – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη Καθημερινά, εκτός Σαββάτου.

Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Λαμία – Ηράκλειο Καθημερινά, εκτός Κυριακής.

Ηράκλειο – Κόρινθος – Πάτρα – Μεσολόγγι – Αγρίνιο – Άρτα – Ιωάννινα Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.

Ιωάννινα – Άρτα – Αγρίνιο – Μεσολόγγι – Πάτρα – Κόρινθος – Ηράκλειο Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.

Για τους πρωτοετείς, αυτές οι ημέρες σηματοδοτούν πολύ περισσότερα από την έναρξη μιας νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Είναι η πρώτη γνωριμία με μια νέα πόλη, ένα νέο σπίτι, νέους ανθρώπους και μια διαφορετική καθημερινότητα.

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου Α.Ε. θέλει να κάνει αυτή την πρώτη διαδρομή λίγο πιο εύκολη για τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές ευχόμαστε καλή αρχή και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο που τώρα ξεκινά!

ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου Α.Ε. Το πρώτο ταξίδι της φοιτητικής ζωής ξεκινά. Είμαστε μαζί σας.

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