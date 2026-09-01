Μπλε Ώρες: Η Ολυμπία μαθαίνει για τον άμεσο γάμο του Πέτρου με τη Νικολέτα

Τι θα δούμε απόψε στις Μπλε Ώρες;

Επεισόδιο 16ο: Η Ολυμπία μαθαίνει για τον άμεσο γάμο του Πέτρου με τη Νικολέτα και γίνεται κουρέλι με την Κορίνα να προσπαθεί να την συνεφέρει. Ο Άγγελος «σκοτώνεται» με την Εύα για την έκτρωση που έκανε. Αρνείται να δεχτεί ότι πήρε τέτοια απόφαση μόνη της. Μια λάθος εκτίμηση του Θοδωρή τον κάνει υποχείριο της Κορίνας για τα μεγαλεπήβολα σχέδια της. Η Στέλλα και η Ελένη «μαλακώνουν» τον Άγγελο και το ζευγάρι έρχεται ξανά κοντά. Στο ραντεβού της συμφιλίωσης όμως, πέφτουν θύματα επίθεσης. Η Βάσια συνεχίζει να πιέζει τον αστυνόμο για τον φόνο του Αλέκου και τον οδηγεί σε απόγνωση. Ο Πέτρος συγκινείται από το δώρο του πατέρα του για τον γάμο, ενώ ο Διονύσης φτάνει στο γραφείο του αστυνόμου, έτοιμος να ομολογήσει τα πάντα…

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