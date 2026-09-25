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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - ενδοοικογενειακή βία: Έως και 6 αυτόφωρα την ημέρα - Τρομακτική αύξηση

ενδοοικογενειακή βία
clock 13:07 | 25/09/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Έντονη ανησυχία προκαλεί η έκταση που εξακολουθεί να λαμβάνει η ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο, με τα περιστατικά να αυξάνονται σημαντικά μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και τις αστυνομικές υπηρεσίες να καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν νέες υποθέσεις. Συνολικά 390 περιστατικά έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2026 έως και το τέλος Αυγούστου στην πόλη του Ηρακλείου. Πρόκειται για 121 περισσότερες υποθέσεις σε σχέση με τα 269 περιστατικά που είχαν καταγραφεί μέχρι τις 7 Ιουλίου, μέσα σε διάστημα περίπου δύο μηνών.

Η εικόνα αποτυπώνει τη συχνότητα με την οποία φτάνουν πλέον τέτοιες υποθέσεις στην Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου καταγράφονται ακόμη και πέντε ή έξι περιστατικά που οδηγούνται στην αυτόφωρη διαδικασία για ενδοοικογενειακή βία.

Στις υποθέσεις που έχουν διαχειριστεί οι αστυνομικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται περιστατικά διαφορετικής βαρύτητας, από απειλές και εξυβρίσεις μέχρι επιθέσεις και περιστατικά που έχουν προκαλέσει τραυματισμούς. Για το αντίστοιχο πρώτο 8μηνο του 2025 είχαν καταγραφεί 428 περιστατικά.

Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός ότι τα 390 περιστατικά αφορούν αποκλειστικά στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που καταγράφονται στα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας, από το Γάζι και τη Χερσόνησο μέχρι τις Μοίρες, το Αρκαλοχώρι, το Καστέλλι και τις υπόλοιπες περιοχές της ενδοχώρας. Επομένως, ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών που έχουν καταγγελθεί σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι μεγαλύτερος, με την εικόνα από την πόλη να αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού προβλήματος.

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