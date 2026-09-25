Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου: "Απαντά" στην δημογραφική κρίση -Τιμά τις πολύτεκνες μητέρες

Μήνυμα ελπίδας και στήριξης απέναντι στη σύγχρονη μάστιγα της δημογραφικής συρρίκνωσης στέλνει η Ιερά Μητρόπολις Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, μέσα από μια ξεχωριστή τιμητική εκδήλωση.

Την προσεχή Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Ανδρέου στο Αρκαλοχώρι θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας τη βράβευση των πολύτεκνων μητέρων του Θραψανού και της ευρύτερης περιοχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, γύρω στις 10:00 π.μ., σε μια ημέρα με ιδιαίτερο θρησκευτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Αφορμή για τη γιορτή αποτελεί η πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Μητροπολιτικού Ναού, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγία τη Γοργοϋπήκοο, προστάτιδα και καταφύγιο των πιστών.

Απάντηση στη δημογραφική κρίση

Η πρωτοβουλία αυτή της τοπικής Εκκλησίας ξεπερνά τα όρια μιας απλής τελετής. Όπως επισημαίνεται και στη σχετική πρόσκληση της Μητροπόλεως, η βράβευση των γυναικών που επέλεξαν τον απαιτητικό δρόμο της πολυτεκνίας αποτελεί μια συνειδητή προσπάθεια αφύπνισης.

Σε μια εποχή όπου τόσο η Ελλάδα όσο και οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με τη ραγδαία μείωση των γεννήσεων και τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, η ανάδειξη του ρόλου της πολύτεκνης μητέρας αποτελεί πράξη εθνικής και κοινωνικής σημασίας.

Οι πολύτεκνες μητέρες του Θραψανού και των γύρω χωριών, που με αυταπάρνηση και θυσίες κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και τις παραδόσεις του τόπου, θα λάβουν την οφειλόμενη αναγνώριση από την τοπική κοινωνία και την εκκλησιαστική ηγεσία.

Η Ιερά Μητρόπολις απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πιστούς και τους φορείς της Κρήτης να δώσουν το «παρών» την Κυριακή στον Άγιο Ανδρέα, προκειμένου να τιμήσουν με την παρουσία τους τις ηρωίδες της καθημερινότητας και να συνυπογράψουν το μήνυμα υπέρ της ζωής και του μέλλοντος της πατρίδας μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: 827 συλλήψεις σε έναν μήνα - "Πρωταγωνιστής" η ενδοοικογενειακή βία

Κρήτη: Νυχτερινή διάσωση μεταναστών στα νότια

Κρήτη: Μαθητής με μπλούζα της Χρυσής Αυγής απείλησε συμμαθητές του - Τι καταγγέλλει η ΕΛΜΕ