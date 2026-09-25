Δωρεάν εξετάσεις με το «Προλαμβάνω»: Πότε θα σταλούν τα πρώτα παραπεμπτικά

Θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους. Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι δικαιούχοι στη δεύτερη φάση του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για τη νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του ygeiamou.gr, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα χάρη στο οποίο δεκάδες χιλιάδες άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, λαμβάνοντας το δρόμο της θεραπείας πριν να είναι αργά.

Για να συνεχιστούν οι δωρεάν εξετάσεις με εθνικούς πόρους απαιτούνται Υπουργικές Αποφάσεις, μία για κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρώτη θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τον καρκίνο του μαστού.

Οι δωρεάν μαστογραφίες είναι το πρώτο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που ξεκίνησε στη χώρα μας και από αυτά που θεωρούνται sos να συνεχίσουν, καθώς έχουν εντοπιστεί με ευρήματα καρκίνου μαστού σχεδόν 79.000 γυναίκες.

Συνολικά, στην πρώτη φάση του «Προλαμβάνω», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, 6,9 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, ενώ 300.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που αφορούν σοβαρές και συχνές παθήσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων η πρώιμη ανίχνευση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Ειδικότερα, έχουν πραγματοποιηθεί:

–3.247.978 εξετάσεις στο πλαίσιο του καρδιαγγειακού ελέγχου. Περισσότερα από 76.000 άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και παραπέμφθηκαν άμεσα σε εξειδικευμένο έλεγχο για ισχαιμική ή στεφανιαία νόσο.



-Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1,27 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, με 78.516 γυναίκες να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα.



-Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχουν γίνει 1.322.014 εξετάσεις, μεταξύ των οποίων τεστ Παπανικολάου, HPV DNA tests και γυναικολογικές εξετάσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 16.290 κολποσκοπήσεις και βιοψίες.



-Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν πραγματοποιηθεί 1.015.472 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, ενώ ακολούθησαν 62.178 ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων κολονοσκοπήσεις και πολυποδεκτομές/βιοψίες.



-Ειδικά σε ό,τι αφορά στη νεφρική δυσλειτουργία έχουν πραγματοποιηθεί 445.904 εργαστηριακές εξετάσεις, με 40.795 πολίτες να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.

Μέρος του προγράμματος για τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων, το οποίο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με αποτέλεσμα να μείνουν … στον αέρα 43.500 δικαιούχοι. Όπως έχει διαβεβαιώσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με τη συνέχιση του «Προλαμβάνω» θα δοθεί συνέχεια και στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων.

Δωρεάν εξετάσεις για μελάνωμα και καρκίνο του δέρματος

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εκτός από τα παραπάνω προγράμματα του «Προλαμβάνω» πρόκειται να ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των Κέντρων Υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος που αποτελεί συχνή αιτία κακοήθειας στη χώρα μας.

Παράλληλα, πρόθεση του Υπουργείου όπως έχει εκφραστεί και στο παρελθόν είναι να ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο 2ος συχνότερος καρκίνος στους άνδρες στην Ελλάδα και ο 3ος στις γυναίκες και αποτελεί μια σοβαρή απειλή που αφορά κατά βάση καπνιστές, αλλά όχι μόνο. Γιατροί και επιστήμονες τονίζουν την αναγκαιότητα προληπτικού screening που γίνεται με αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας.

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