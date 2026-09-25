Ρεύμα: Στα ύψη η τιμή της μεγαβατώρας – Άλμα 21,66% σε σχέση με την Πέμπτη

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Σημαντική άνοδο καταγράφει σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, με τη μέση τιμή εκκαθάρισης να διαμορφώνεται στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), αυξημένη κατά 21,66% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Η τιμή κινήθηκε μέσα σε ένα μεγάλο εύρος κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Η χαμηλότερη τιμή διαμορφώθηκε στα 84,52 ευρώ/MWh, ενώ η υψηλότερη έφτασε τα 306,40 ευρώ/MWh.

Η εικόνα αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το ενεργειακό μίγμα και κυρίως με τη διακύμανση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πρωταγωνιστούν οι ΑΠΕ

Στο σημερινό ενεργειακό μίγμα, οι ΑΠΕ κατέχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με όγκο παραγωγής 67.397 MWh, που αντιστοιχεί στο 42,74%.

Ακολουθεί το φυσικό αέριο με 49.223 MWh και ποσοστό 31,21%, ενώ οι εισαγωγές ανέρχονται σε 22.929 MWh, καλύπτοντας το 14,54%.

Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά συμμετέχουν με 8.418 MWh (5,34%), η συμβατική παραγωγή της Κρήτης με 3.988 MWh (2,53%) και ο λιγνίτης με 2.585 MWh (1,64%). Η αποθήκευση αντιστοιχεί σε 1.714 MWh (1,09%), ενώ οι ΑΠΕ της Κρήτης σε 1.447 MWh (0,92%).

πηγή: tanea.gr

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