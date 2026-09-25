Αγροτικές Φυλακές Αγιάς: Στο "κόκκινο" η ασφάλεια λόγω τραγικών ελλείψεων προσωπικού

Σήμα κινδύνου για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος εκπέμπει με επείγουσα ανακοίνωσή της η Ένωση Υπαλλήλων του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Αγιάς.

Αφορμή για την παρέμβαση των εργαζομένων στάθηκε το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στα Χανιά, όπου ένας 50χρονος ισοβίτης συνελήφθη επ' αυτοφώρω να καλλιεργεί χασισοφυτεία σε αγροτική τοποθεσία που γειτνιάζει με τη φυλακή.

Το συμβάν αυτό, σύμφωνα με το προσωπικό, έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον δραματικό τρόπο τις χρόνιες και επικίνδυνες ελλείψεις στελέχωσης που αντιμετωπίζει το ίδρυμα, καθιστώντας πλέον αδύνατη την ασφαλή επιτήρηση και λειτουργία του.

Η ανακοίνωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων:

Το πρόσφατο περιστατικό στις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον



χαρακτηριστικό τρόπο τις επισημάνσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα προς όλους τους αρμόδιους



φορείς.



Η υποστελέχωση του Καταστήματός μας, το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια με ελλιπές προσωπικό,



κομμένες άδειες, χρωστούμενα ρεπό σε όλους σχεδόν τους συναδέλφους και με συνεχείς αποχωρήσεις



νεοδιόριστων συναδέλφων λόγω των μισθών πείνας που λαμβάνουμε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην



εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του.





Την ίδια στιγμή, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, κάτι που θίξαμε στην προ διμήνου επιστολή



διαμαρτυρίας μας στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, δύο συνάδελφοι μετακινήθηκαν με



απόσπαση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων «Κρήτη Ι», επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη



τραγική κατάσταση, ενώ απίστευτο και όμως αληθινό είναι το γεγονός ότι στην τρέχουσα προκήρυξη



προσλήψεων δεν προβλέπεται ούτε μία (!) κάλυψη οργανικής θέσης για το Κατάστημά μας.





Ζητούμε άμεσα την ενίσχυση του Καταστήματός μας με το απαραίτητο προσωπικό και τη λήψη όλων των



αναγκαίων μέτρων που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων μας.

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