Κρήτη: Μπήκε στη φυλακή για βιασμούς που δεν έκανε - Αποζημιώνεται με 60.000 ευρώ

Μετά την ανατροπή στο Εφετείο στην υπόθεση κακοποίησης του 19χρονου Γιάννη αλλά και την σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων που είχε πιστοποιήσει τους βιασμούς του νεαρού ΑΜΕΑ, ο βασικός κατηγορούμενος πέρασε στην αντεπίθεση και δικαιώνεται, παίρνοντας αποζημίωση για το διάστημα που έμεινε στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το zarpanews.gr το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, επιδίκασε στον βασικό κατηγορούμενο, αποζημίωση 40 ευρώ την ημέρα για όλο το διάστημα των 4 ετών από την συλληψή του, το καλοκαίρι του 2021 μέχρι και την οριστική απαλλαγή του τον περασμένο Δεκέμβριο!

Η ανατροπή

Το βασικό αποδεικτικό στοιχείο που οδήγησε σε αυτήν την απόφαση και μάλιστα ομόφωνα, ήταν η ιατροδικαστική έκθεση που είχε αποκαλύψει το zarpanews.gr στις 3 Δεκεμβρίου σύμφωνα με την οποία το παιδί δεν είχε κακώσεις και σημάδια βιασμών, τα οποία είχε διαπιστώσει ο ιατροδικαστής Χανίων που το είχε εξετάσει τότε (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

Η ιατροδικαστική εξέταση αμφισβητήθηκε από τους δικηγόρους υπεράσπισης, οι οποίοι υποστήριξαν πως δεν τηρήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο και η εισαγγελέας της έδρας οδηγήθηκε στην πρόταση για νέα εξέταση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία δύο ιατροδικαστών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης και δύο ιδιωτών – τεχνικών συμβούλων των δύο πλευρών που ήταν παρόντες.

Μάλιστα, ο ιατροδικαστής Χανίων, το πόρισμα του οποίου δέχτηκε τα βέλη της υπεράσπισης, κλήθηκε ως μάρτυρας αλλά δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο λόγω covid.

Η κατάρρευση

Στη συνέχεια, τον περασμένο Ιούλιο, αποκαλύφθηκε πως η ψευδής ιατροδικαστική του νεαρού που άνοιξε τον δρόμο της παραπομπής πέντε ατόμων -ανάμεσά τους δύο ιερέων- είναι ανάμεσα στις οκτώ υποθέσεις που στοιχειοθετούν τις διώξεις του ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος συνελήφθη και παραπέμπεται σε δίκη.

Στο μεταξύ, την πρόθεση του βασικού κατηγορούμενου να κινηθεί νομικά δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας μετά τις νέες εξελίξεις, μετέφερε στο zarpanews.gr η δικηγόρος του Βάσω Πανταζή.

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