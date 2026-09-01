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GOSSIP - LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της γυναίκας του Μίκαελ Σουμάχερ

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clock 11:00 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η σύζυγος του θρύλου της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, Κορίνα άνοιξε την καρδιά της στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

H ίδια αποκάλυψε πως το τραγούδι «Rush Rush» της Πόλα Αμπντούλ είχε ξεχωριστή θέση στη σχέση τους.

«Αυτό ήταν το τραγούδι μας τότε. Όταν το ακούω σήμερα και είμαι στο αυτοκίνητο, κλαίω μόνη μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κορίνα και ο Μίκαελ γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν ο Γερμανός οδηγός άρχιζε να χτίζει τον μύθο του στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Η μητέρα μου ήταν εντελώς αντίθετη. Ο Μίκαελ ήταν πάντα στην πίστα με τα καρτ και πάντα έβγαζε άλλους εκτός», ανέφερε.

«Η καρδιά μου χτυπά για εκείνον όταν κερδίζει. Και όταν χάνει. Η καρδιά μου είναι πάντα εκεί. Όταν είσαι με κάποιον που ανυπομονείς να δεις κάθε μέρα, είναι υπέροχο», εξομολογήθηκε 

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