Μετά τα ανασφάλιστα οχήματα, έρχονται έλεγχοι για όσα δεν πέρασαν ΚΤΕΟ

Νέα εκτεταμένη διασταύρωση στοιχείων πρόκειται να διενεργήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να εντοπίσει τα οχήματα που δεν πέρασαν εμπρόθεσμα από τεχνικό έλεγχο.

Η νέα διασταύρωση για τα ΚΤΕΟ θα βασιστεί στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κάθε οχήματος.

«Κλειδί» αποτελεί η ημερομηνία κατά την οποία το όχημα όφειλε να περάσει από τον επόμενο τεχνικό έλεγχο, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται ένα πρόσθετο περιθώριο μίας εβδομάδας.

Παράβαση διαπιστώνεται όταν στα πληροφοριακά συστήματα δεν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά τον περιοδικό έλεγχο του οχήματος ή την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου του εξωτερικού.

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«Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις»

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν, μεταξύ άλλων, τα οχήματα των οποίων το τελευταίο ΚΤΕΟ είχε αποτέλεσμα «Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», εφόσον η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου έχει παρέλθει κατά περισσότερο από μία εβδομάδα σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς της ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τα οχήματα στα οποία κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο έχουν εντοπιστεί «Σοβαρές Ελλείψεις».

Σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζεται εάν, κατά την ημερομηνία της διασταύρωσης, έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία επανελέγχου. Ακόμη αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τα οχήματα με «Επικίνδυνες Ελλείψεις».

Για αυτά δεν προβλέπεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου, καθώς απαγορεύεται η κυκλοφορία τους μέχρι να αποκατασταθούν οι ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί.

Η απουσία Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από τα πληροφοριακά συστήματα δεν συνεπάγεται αυτομάτως παράβαση. Από τη διασταύρωση εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία, λόγω ηλικίας, δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να περάσουν από περιοδικό ΚΤΕΟ.

Για όσους εντοπιστούν να μην έχουν περάσει εμπρόθεσμα το όχημά τους από ΚΤΕΟ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 400 ευρώ.

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