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Ρέθυμνο: Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παναγίας Ελευθερωτρίας στην Άνω Καλλιθέα

παναγια ελευθερώτρια ρεθυμνο
clock 10:50 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη αναμένεται να εορταστούν φέτος οι μνήμες της Παναγίας Ελευθερωτρίας καθώς και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην Άνω Καλλιθέα της πόλεως Ρεθύμνης, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Ξεχωριστή τιμή για την τοπική εκκλησία αποτελεί η συμμετοχή του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ταμισού κ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, Πατριαρχικού Εξάρχου Λιθουανίας, ο οποίος θα χοροστατήσει και θα ιερουργήσει κατά τις ακολουθίες προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών:

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 20267.00 μ.μ.: Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής της Παναγίας Ελευθερωτρίας, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ταμισού κ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 20267.00 π.μ.: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την Εορτή της Παναγίας Ελευθερωτρίας, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ταμισού κ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ.

7.00 μ.μ.: Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνας.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 20267.00 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία της Εορτής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνας.Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου να προσέλθουν στις ιερές ακολουθίες, για να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας της Ελευθερώτριας και των Αγίων Μαρτύρων.

αφισα

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