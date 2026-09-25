11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής: Το μάρμαρο αρχίζει σιγά - σιγά να παίρνει μορφή (εικόνες)

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Θαυμάσια έργα τέχνης από λευκό μάρμαρο, αναμένεται να φιλοτεχνήσουν οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο 11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής δήμου Ηρακλείου, το οποίο ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οικισμό Βενεράτο.

Το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής, που φέτος κλείνει ως θεσμός τα είκοσι χρόνια, διοργανώνεται από τον δήμο Ηρακλείου, με την συνδιοργάνωση της



περιφέρειας Κρήτης.

Τα λευκά μάρμαρα, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, τα οποία φιλοτεχνούν οι γλύπτες και η γλύπτρια που συμμετέχουν στο συμπόσιο, είναι χορηγία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μαρμάρου και των επιχειρήσεών του.

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Τον θεσμό υποστηρίζουν τα τοπικά συμβούλια και οι πολιτιστικοί σύλλογοι Βενεράτου, Δαφνών, Αυγενικής, Κερασίων και Σίβα. Ενώ πολύτιμη είναι η προσφορά των τοπικών επιχειρήσεων.

Στο 11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής δήμου Ηρακλείου λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες Óscar Laureliano Aguirre Comendador από την Κούβα, Yang Liu από την Κίνα επικεφαλής του παγκόσμιου οργανισμούς Διεθνών Συμποσίων ((International Sculpture Symposium Alliance – ISSA) , Αντώνης Μυρωδιάς, Λήδα Παυλή και Μανώλης Χαρκούτσης από την Ελλάδα.

Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν ελεύθερα να επισκέπτονται τον χώρο όπου οι καλλιτέχνες θα φιλοτεχνούν τα έργα τους και να παρακολουθούν πώς δημιουργούνται τα γλυπτά από μάρμαρο.

Στη συνέχεια, τα έργα αυτά θα αποτελούν περιουσία του δήμου Ηρακλείου και θα τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους.

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Ο θεσμός του συμποσίου ξεκίνησε πιλοτικά το 2006, από μια προσπάθεια των γλυπτών Μανώλη Χαρκούτση και Χρήστου Τσουμπλέκα και τον τότε Δήμο Παλιανής και συνεχίστηκε μετά την συνένωση με τον δήμο Ηρακλείου.

Είναι ένα από τα παλαιότερα και τα πιο γνωστά συμπόσια Γλυπτικής στον κόσμο.

Επίσης, το μοναδικό στην Ελλάδα που γίνεται με μία χρονική συνέχεια και με διεθνή χαρακτήρα.

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Μέχρι σήμερα, έχουν λάβει μέρος γλύπτες από είκοσι χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Ελβετία, Η.Π.Α, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αίγυπτο, Ισπανία, Ρωσία, Σερβία, Ινδία, Συρία, Περού και από τα νησιά της Καραϊβικής.

Φέτος, προστίθενται η Κούβα και η Κίνα. Επίσης, έχουν λάβει μέρος τριάντα τέσσερις γλύπτες και γλύπτριες από την Ελλάδα. Ο θεσμός έχει αποδώσει εβδομήντα τρία έργα τέχνης, σε πωρόλιθο, μάρμαρο Γορτύνης και λευκό μάρμαρο.

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Ορισμένα από αυτά τα έργα έχουν ήδη τοποθετηθεί στο Ηράκλειο και σε χωριά, ενώ άλλα έργα βρίσκονται, προς το παρόν, στην υπαίθρια γλυπτοθήκη του



Βενεράτου, μεγάλο μέρος των οποίων προγραμματίζεται να τοποθετηθεί στην πόλη του Ηρακλείου και σε χωριά του Δήμου.

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