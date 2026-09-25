Αθήνα: Έκρηξη στην Πλάκα – Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους (βίντεο)

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές ύστερα από μια εκκωφαντική έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, κι από την οποία προκλήθηκε η κατάρρευση ενός παλιού κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, ενώ στο συμβάν έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου.

Από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε καταστήματα της περιοχής.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω της έκρηξης προκλήθηκε και πυρκαγιάς μικρής εστίας.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη έχει τραυματιστεί ελαφρά ένας άνθρωπος, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε την εκκωφαντική έκρηξη, που οδήγησε στην μερική κατάρρευση του κτηρίου.

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