ΠΑΡ.25 Σεπ 2026 10:55
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Έκρηξη στην Πλάκα – Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους (βίντεο)

έκρηξη πλάκα
clock 08:10 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές ύστερα από μια εκκωφαντική έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, κι από την οποία προκλήθηκε η κατάρρευση ενός παλιού κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, ενώ στο συμβάν έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου.

Από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε καταστήματα της περιοχής.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω της έκρηξης προκλήθηκε και πυρκαγιάς μικρής εστίας.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη έχει τραυματιστεί ελαφρά ένας άνθρωπος, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες.

πλάκα έκρηξη

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε την εκκωφαντική έκρηξη, που οδήγησε στην μερική κατάρρευση του κτηρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Μαθητής με μπλούζα της Χρυσής Αυγής απείλησε συμμαθητές του - Τι καταγγέλλει η ΕΛΜΕ

Εκκλησία της Κρήτης: Δόθηκαν εξηγήσεις στον Πατριάρχη - "Ιερές διαβολές" πίσω από την κρίση

Κρήτη: Νυχτερινή διάσωση μεταναστών στα νότια

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πλάκα Έκρηξη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis