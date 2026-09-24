Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Ονειρικά «πράσινα» αποκαλυπτήρια

Ο... σεισμός που καταγράφηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens πριν το τζάμπολ, ελέω της επιστροφής του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς σε επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια, «κατάπιε» την Παρί στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague. Με σημαία την άμυνα και αψηφώντας τις σημαντικές απουσίες (Ναν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ), οι «πράσινοι» συνέτριψαν με ... τους Γάλλους, αποκαλύπτοντας με το 91-72 καλησπέρα ένα δείγμα της δυναμικής της εφετινής ομάδας.

Με την άμυνα σήμα κατατεθέν του «Ζοτς», το «τριφύλλι» ξέφυγε στο σκορ από την πρώτη περίοδο, παρουσίασε μία κάμψη στην παραγωγικότητα του στη δεύτερη περίοδο, αλλά με ολοκληρωμένο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και αμφισβήτησης... Χαρακτηριστικό της αμυντικής προσήλωσης, οι μόλις... τέσσερις πόντοι που σημείωσε η Παρί στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν ο «Επτάστερος» εκτόξευσε τη διαφορά στο +26 (61-35), υποχρεώνοντας τους Γάλλους σε πρόωρη παράδοση.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 3 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φρανσίσκο 18 (3/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λλάθη), Μπάντιο 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 7 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Λεσόρ 15 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη, 3 μπλοκ), Γιαμπουσέλε 13 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπόνγκα 5 (3 λάθη), Ερνανγκόμεθ 5 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 11 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μαντζούκας 10 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ)

ΠΑΡΙ (Λεφέβρ): Γουόρεν 9 (3), Χίφι 11 (3/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Τάρπι (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καβαλιέρ 3 (1), Ερέρα 9 (3/7 τρίπντα), Ρόντεν 11 (1/3 τρίποντα, 4 λάθη), Ετιέν 17 (1/3 δίποοντα, 4/10 τρίποντα, 3/5 βολές), Ντοκοσί 4 ( 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φαγιέ, Μόργκαν, Τζόνσον 6 (4 ριμπάουντ), Χόμες 1 (4 ριμπάουντ)