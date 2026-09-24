Προειδοποίηση από τη Δανία για επίθεση της Ρωσίας σε μέλος του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες

Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Δανίας, η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες, στην πιο ηχηρή προειδοποίηση που έχουν εκδώσει μέχρι στιγμής οι δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Δανέζικη Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών (DDIS) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι υπάρχει «χαμηλός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος» η Ρωσία να μετακινήσει μικρό αριθμό στρατιωτών σε γειτονική χώρα ή να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον υποδομών που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

«Θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε μια περιορισμένη περιοχή εντός χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία — για παράδειγμα, με το πρόσχημα της προστασίας τοπικών ρωσικών μειονοτήτων» δήλωσε ο Τόμας Άρενκιελ, επικεφαλής της DDIS, σε συνέντευξη Τύπου. «Ο στόχος θα ήταν να διαιρέσει τη συμμαχία».

Η δήλωση της Δανίας αποτελεί την πιο ηχηρή προειδοποίηση μέχρι σήμερα σχετικά με τα σχέδια της Ρωσίας, μετά από μια σειρά «υβριδικών» επιθέσεων, μεταξύ των οποίων μια απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία και η εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πλοίο εναντίον δανέζικου ελικοπτέρου πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Οι μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι η Ρωσία βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τότε που ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Η υπηρεσία πληροφοριών πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «καμία προοπτική» η Ρωσία να επιτύχει σημαντική πρόοδο τους επόμενους έξι μήνες.

Η Ρωσία θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις της εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, προειδοποίησαν οι Δανοί, συμπεριλαμβανομένων «καταστροφικών κυβερνοεπιθέσεων που παραλύουν τις κοινωνικές λειτουργίες, καθώς και σαμποτάζ που ενέχουν υψηλό κίνδυνο απωλειών».

Ο Jeppe Bruus, υπουργός Άμυνας της Δανίας, δήλωσε: «Η Ρωσία βρίσκεται υπό πίεση και δεν καταφέρνει να επιτύχει τους στόχους της. Γι’ αυτό και στοχεύει στη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία. Αυτό απλώς δείχνει πόση πίεση υφίσταται στην πραγματικότητα».

Οι μυστικές υπηρεσίες της Δανίας δήλωσαν ότι θεωρούν «εξαιρετικά απίθανη» μια πλήρη εισβολή της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ, καθώς θα απαιτούσε συγκέντρωση στρατευμάτων για διάστημα άνω των έξι μηνών, αλλά ένα τέτοιο σενάριο «δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν επισημάνει δημοσίως στο παρελθόν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να στρέψει την προσοχή της προς χώρες του ΝΑΤΟ σε τρία έως πέντε χρόνια, ειδικά εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία τερματιστεί. Ωστόσο, έχει αυξηθεί η ανησυχία μετά από τις ολοένα και πιο θρασείς επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών υποδομών, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια για να θεωρηθούν επίθεση βάσει του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για τη συλλογική άμυνα.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Δανίας, όπως επεσήμαναν, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ρωσία θα χρειαστεί έξι μήνες για να ξεκινήσει έναν τοπικό πόλεμο εναντίον μιας γειτονικής χώρας που ανήκει στο ΝΑΤΟ, δύο χρόνια για να αποτελέσει μια αξιόπιστη απειλή περιφερειακού πολέμου και πέντε χρόνια για να ξεκινήσει έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη.

Πρόσθεσαν, ωστόσο, ότι πλέον εκτιμούν πως η Ρωσία θα μπορούσε να κλιμακώσει τις ενέργειές της εναντίον της Δύσης μέσω υβριδικών επιθέσεων ή μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης τους επόμενους μήνες, «ακόμη και αν ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχιστεί».

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