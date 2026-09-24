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Δήμος Ρεθύμνου: Διοργανώνει γιορτή «συνάντησης» διαφορετικών γενιών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

ηλικιωμενος
clock 20:17 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια διαφορετική συνάντηση ηλικιωμένων και παιδιών, με επίκεντρο τη χαρά, τη δημιουργία και την επικοινωνία μεταξύ των γενεών, διοργανώνει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας.

Με στόχο την αποδόμηση των ηλικιακών στερεοτύπων, τη διαγενεακή ισότητα και την αλληλεγγύη, η εκδήλωση έχει ως κεντρικό μήνυμα «Το παιδί που κρύβουμε μέσα μας - Γιατί η χαρά, η δημιουργία και η αγάπη δεν έχουν ηλικία».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 12:00, στο Σπίτι Πολιτισμού και στην Πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια και δημιουργικές δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν από κοινού ηλικιωμένοι και παιδιά, αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών, μουσική, χορό και ήπια άσκηση. Παράλληλα, θα λειτουργήσει «Γωνιά Πρόληψης & Φροντίδας Υγείας», όπου θα παρέχονται ενημερωτικές πληροφορίες και βασικές μετρήσεις υγείας.

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η δράση «Συμμετοχή Αγάπης», στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά των ΚΔΑΠ του Δήμου Ρεθύμνης θα προσφέρουν ζωγραφιές στους ηλικιωμένους, δημιουργώντας μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις γενιές.

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, δρ 'Αννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, και το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας & Κοινωνικής Προστασίας απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν στη γιορτή, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεπίδρασης των γενεών, της κοινωνικής συνοχής και της συλλογικότητας.

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