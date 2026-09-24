Διπλή γιορτή επιστήμης στο Ρέθυμνο – Την Παρασκευή η "Βραδιά του Ερευνητή 2026"

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Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ (ΙΦΠΛ) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΑΚΕΚ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) διοργανώνει, για ακόμη μία χρονιά στο Ρέθυμνο, τη «Βραδιά του Ερευνητή 2026», την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 22:00, στις εγκαταστάσεις του ΙΦΠΛ στα Τρία Μοναστήρια.





Μια βραδιά αφιερωμένη στις επιστήμες, την τεχνολογία και τη σύγχρονη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, με εκλαϊκευμένες ομιλίες, πειράματα, επισκέψεις σε πραγματικά ερευνητικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και άμεση επαφή του κοινού με τις ερευνήτριες και τους ερευνητές του ΕΛΜΕΠΑ και συμμετοχή στις δράσεις.



Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα εργαστήρια του ΙΦΠΛ, να δουν από κοντά και να συμμετέχουν σε πειράματα με σύγχρονες ερευνητικές τεχνολογίες σε λειτουργία και να γνωρίσουν το επιστημονικό έργο που αναπτύσσεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.





Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν:





- η γένεση των άστρων και των κεραυνών στο εργαστήριο, με ισχυρούς παλμούς ρεύματος και λέιζερ,

- το Laser «Δίας», το ισχυρότερο λέιζερ στην Ελλάδα,

- η επιτάχυνση σωματιδίων με το Laser «Δίας»,

- τεχνολογίες δημιουργίας ακτίνων Χ για την φωτογράφηση του μικρόκοσμου,

- εφαρμογές των λέιζερ και ισχυρών υπερήχων στην ιατρική,

- προσομοιώσεις για το τι συμβαίνει στα εσωτερικά τοιχώματα πυρηνικών αντιδραστήρων σύντηξης,

- η ηχητική απόκριση μουσικών οργάνων.





Οι επισκέψεις στα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται από τις 17:00 έως τις 21:00, σε μικρές ομάδες.





Η επιστήμη γίνεται παιχνίδι για τα παιδιά





Από τις 17:00 έως τις 20:30, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε πειράματα, παιχνίδια, ζωγραφική, κατασκευές και διαδραστικές παρουσιάσεις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη οι δράσεις Citizens Science Corner – «Φυτεύοντας για το μέλλον», EU Missions Corner, ScienceHERoes Corner – Γωνιά Ισότητας, καθώς και παρατήρηση του ουρανού με τη συμμετοχή του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης.





Οι παιδικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του “Science in the City” του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Από τις 19:00, στην αίθουσα διαλέξεων του ΙΦΠΛ, ερευνητές του ΕΛΜΕΠΑ θα παρουσιάσουν με τρόπο προσιτό στο ευρύ κοινό σύγχρονα επιστημονικά θέματα. Οι ομιλίες θα δοθούν από τον Διευθυντή του ΙΦΠΛ και Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΕΛΜΕΠΑ Μιχάλη Ταταράκη, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, Ευρυδίκη Πατελάρου και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Αναδυόμενων Τεχνολογιών του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΕΛΜΕΠΑ, Εμμανουήλ Κυμάκη.





Η επιστήμη δεν τελειώνει με τις παρουσιάσεις





Από τις 21:00, η βραδιά συνεχίζεται σε χαλαρό και φιλικό κλίμα, με συζήτηση του κοινού με τις ερευνήτριες και τους ερευνητές, κέρασμα και μουσική υπόκρουση.





Η «Βραδιά του Ερευνητή» μετατρέπει και φέτος το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ του ΕΛΜΕΠΑ σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας, δίνοντας σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας.





Δωρεάν μετακίνηση προς και από την εκδήλωση





Για τη διευκόλυνση του κοινού θα διατεθούν λεωφορεία του ΚΤΕΛ:





18:30: Αναχώρηση από τη στάση ανατολικά του Δημοτικού Κήπου προς το ΙΦΠΛ.

20:00, 21:00 και 22:00: Αναχώρηση από το ΙΦΠΛ προς το κέντρο της πόλης.





Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:00–22:00

Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ - Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο

Είσοδος ελεύθερη.

Το ΙΦΠΛ μοιράζεται την ίδια είσοδο με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου στα Τρία Μοναστήρια.

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