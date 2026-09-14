Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη, την έρευνα και την ανακάλυψη.



Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 22:00, πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο η Βραδιά Έρευνας, μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης που φέρνει την έρευνα πιο κοντά στην κοινωνία.



Για μία ολόκληρη βραδιά, οι πανεπιστημιακοί χώροι μετατρέπονται σε χώρους εξερεύνησης, πειραματισμού και δημιουργικής μάθησης. Ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζουν το έργο τους με τρόπο απλό, διαδραστικό και κατανοητό, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την επιστήμη που πραγματοποιείται καθημερινά στην Κρήτη.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πειράματα, διαδραστικές παρουσιάσεις, επιστημονικά παιχνίδια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συζητήσεις με ερευνητές και ερευνήτριες, καθώς και δράσεις για παιδιά και οικογένειες.



Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ξεχωριστές δραστηριότητες και να γνωρίσουν την επιστήμη μέσα από το παιχνίδι και την εξερεύνηση, ενώ θα τους περιμένουν μικρά δώρα ως αναμνηστικό της συμμετοχής τους. Παράλληλα, θα προσφερθούν φαγητό και κεράσματα σε όλους τους επισκέπτες, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα γιορτής, επικοινωνίας και συνάντησης.



Στόχος είναι η επιστήμη να βγει από τα εργαστήρια και να συναντήσει την κοινωνία, δημιουργώντας έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τους πολίτες της Κρήτης.



Η δράση αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού έργου STEPS – Science for Growth – Empowering Minds, που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης MSCA & Citizens του προγράμματος Horizon Europe, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).



Η «Βραδιά Έρευνας» φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της έρευνας στην καθημερινή ζωή και στην ανάπτυξη της κοινωνίας, αλλά και να δημιουργήσει έναν ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τους πολίτες της Κρήτης.



Έλα να ανακαλύψεις την έρευνα!



Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη πειράματα, ερωτήσεις, παιχνίδι, ανακαλύψεις και εκπλήξεις, για παιδιά, νέους, οικογένειες και όλους όσοι αγαπούν τη γνώση και θέλουν να δουν την επιστήμη από μια διαφορετική πλευρά.

📍 Ρέθυμνο:



Πανεπιστημιούπολη Γάλλου – χώρος Νέας Βιβλιοθήκης

📍 Ηράκλειο:



Πανεπιστημιούπολη Βουτών –Ιατρική Σχολή

📅 Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026



🕕 18:00–22:00

🎟️ Eίσοδος ελεύθερη

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