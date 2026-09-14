Δήμος Ηρακλείου: Επιδότηση φοιτητικής κάρτας απεριόριστων διαδρομών με 19€ αντί για 45€

Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει έμπρακτα τους φοιτητές της πόλης - Μετά τον μηδενισμό των Δημοτικών Τελών, σειρά παίρνει η επιδότηση του εισιτηρίου του αστικού λεωφορείου.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή υλοποιεί τη δέσμευση ουσιαστικής στήριξης των φοιτητών και προχωράει τις διαδικασίες εφαρμογής ενός ακόμη μόνιμου μέτρου στήριξης όσων σπουδάζουν στο Ηράκλειο:

Της επιδότησης σχεδόν του 60% της αξίας 12.500 καρτών μηνιαίων διαδρομών με το αστικό ΚΤΕΛ! Μια ενέργεια που μπορεί να «κατεβάζει» το κόστος των καρτών από τα 45, στα 19 ευρώ, σύμφωνα με την διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη.





Είναι μια δράση που θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία θα ενισχύει την επιδότηση, και το αστικό ΚΤΕΛ, απ’ όπου θα διατίθενται οι μηνιαίες κάρτες κατά τη διάρκεια του φοιτητικού έτους.





Το μέτρο αφορά όλους τους φοιτητές των σχολών του Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΠΕΠΑ και θα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές, όχι μόνο από και προς τα Πανεπιστήμια, αλλά για κάθε διαδρομή στην πόλη του Ηρακλείου.





Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή έχει μηδενίσει και τα Δημοτικά Τέλη για κατοικίες που μισθώνονται από φοιτητές στον Δήμο Ηρακλείου.

Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και στόχος είναι να καταλήξει σε συμφωνία τις αμέσως επόμενες ημέρες.

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