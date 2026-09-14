Mενεγάκη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να πει το δικό της "αντίο" στον Γιώργο Μαζωνάκη έτσι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια κοινή τους φωτογραφία από μία παλαιότερη εμφάνιση του στην εκπομπή της.

«Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά.

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