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Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπαιξε το «Ανήκω Σε Μένα» του Μαζωνάκη με την κιθάρα του και το τραγούδησε με τον κόσμο

μιλτος πασχαλιδης
clock 12:00 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Μίλτος Πασχαλίδης θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας σε συναυλία του ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια, το «Ανήκω Σε Μένα» που κυκλοφόρησε το 1994.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο TikTok ο καλλιτέχνης ακούγεται να λέει «Γεια σου Γιωργάρα» και συγκινεί.

@elenakalogiannido Ανήκω σε μένα.. Για το Γιώργο.. Απο τον Μιλτο.. #miltos #mazwnakis #anikwsemena #miltospasxalidis ♬ πρωτότυπος ήχος - elenaKalogiannidou

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Γιώργος Μαζωνάκης Μιλτος Πασχαλιδης
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