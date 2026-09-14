Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπαιξε το «Ανήκω Σε Μένα» του Μαζωνάκη με την κιθάρα του και το τραγούδησε με τον κόσμο

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Ο Μίλτος Πασχαλίδης θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας σε συναυλία του ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια, το «Ανήκω Σε Μένα» που κυκλοφόρησε το 1994.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο TikTok ο καλλιτέχνης ακούγεται να λέει «Γεια σου Γιωργάρα» και συγκινεί.

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